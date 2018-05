Seit April können Kinder einmal die Woche kostenlos zum Kicken in den Fußballpark Kifkenbruch kommen. Unterstützt wird das Kinderfußballprojekt durch die Krankenkasse BKKfirmus. „Die Zusammenarbeit in diesem Projekt zwischen dem Verein SV Eintracht Aumund und der BKK firmus ist kein Zufall. Wir stehen mit unseren Werten unter anderem für Familie, Spaß und Bewegung. Diese Ziele wollen wir nun auch zusammen für die Kinder erreichen und den Spaß am Sport und dem Vereinsleben entfachen. Wir hoffen, so den Kindern frühzeitig den Weg in den Verein und damit zur regelmäßigen Bewegung zu zeigen, um im Effekt dem modernen Bewegungsmangel entgegenzuwirken. Ich freue mich sehr, dass ich die BKK firmus als Partner für dieses soziale Engagement gewinnen konnte,“ meint Sascha Adler. Das Präventionsprojekt läuft bis zum 26. September. Jeden Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr treffen sich Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren mit ihren Eltern auf dem Rasenplatz des SV Eintracht Aumund, Hermann-Löns-Straße 15. Die Spieleinheiten werden geleitet von Cheftrainer Carsten Kriete, Betreuerin Jasmin Hochmann und einer Co-Trainerin. Das Projekt wird von dem Unternehmen „Sascha Adler Fußballmanagement“ organisiert und durchgeführt.