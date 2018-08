Der Düsenschlauch leistete gute Dienste, aber auch ein einfaches Wettrennen mit einem Schwamm in der Hand, um Wasser aus einem Eimer in den nächsten zu befördern, reichte als Zeitvertreib. Die Feuerwehrfahrzeuge durften ausgiebig erkundet werden und auch eine Fahrt nach oben mit der Drehleiter durfte nicht fehlen.

Nach einer Stärkung mit Hotdogs ging es nach Einbruch der Dunkelheit dann noch auf eine kleine Erkundungsrunde durch den Ort auf der Suche nach einem Lösungswort. Zurück am Feuerwehrhaus gab es noch ein paar kleine Snacks, dann ging es in die Zelte, die in der Fahrzeughalle aufgebaut waren. In der Nacht blieb es zum Glück ruhig, sodass zumindest ein paar Stunden Schlaf zusammenkamen. Denn schließlich mussten vor dem Schlafen noch neue Freundschaften vertieft werden. Mit einem gemeinsamen Frühstück ging das spannende Nachtlager zu Ende.