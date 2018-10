Anlässe dafür gibt es schon bei kleineren Kindern häufig. Haben sie beispielsweise ein anderes Kind gehauen, kommt von Eltern rasch die Forderung, sich zu entschuldigen. Tun sie dies, stellt sich allerdings die Frage, was der Grund dafür ist. Entschuldigen sie sich, weil ihnen ihr Verhalten wirklich leidtut oder weil sie den Auftrag dazu erhalten haben? Die Antwort hängt auch vom Alter des Kindes ab. Für Zwei- oder Dreijährige sei das Konzept der Entschuldigung noch nicht nachvollziehbar, erklärt Ulric Ritzer-Sachs von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Bei Älteren könne es passieren, dass sie um Entschuldigung bäten, ihr Verhalten ihnen aber nicht leidtue. Immerhin aber wüssten sie um die Verhaltensnorm, sagt Ritzer-Sachs. Wichtig sei, dass Eltern dem Kind erklärten, was nicht gut gewesen sei. Dies müsse nicht sofort vor allen Leuten geschehen. Später in Ruhe funktioniere es oftmals besser.