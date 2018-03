Der Spendenbetrag in Höhe von 1122,33 Euro wurde der Vertreterin von Unicef aus Ritterhude, Helga Plesch in Form eines großen Schecks übergeben. Spenden in Höhe von 1000 Euro wurden von der Musikschule Ridder eingesammelt und 122,33 Euro von der TuSG Ritterhude.

Unicef unterstützt zum Beispiel die Wasserversorgung in Aleppo, Damaskus und anderen Teilen Syriens, untersucht und behandelt mangelernährte Mädchen und Jungen, organisiert medizinische Hilfe für Schwangere und Kinder, richtet Notschulen und Kinderzentren ein.

In den nächsten Wochen sollen mehr 700 000 Kinder in Syrien und 800 000 weitere Kinder in der Region mit dringend benötigter Winterkleidung, warmen Decken und kleinen Heizöfen für die Klassenräume ausgestattet werden. Dafür ist jede Spende willkommen.