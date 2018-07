Diesmal wurde ein Baucontainer einer benachbarten Baufirma zur Verfügung gestellt und auf dem Jan-Richter-Platz mit Wasser befüllt. In diesem Container absolvierten die Kinder dann ihren Schwimmsplit. In Dreiergruppen schwammen die Kinder acht Bahnen hin und her. "Das war für alle ein Riesenspaß, mal in einem Baucontainer zu schwimmen – eine tolle Idee!“, fand auch Maren Thalmann, die bei dieser Aktion von Co-Trainerin Leonie Schäding und ihrem Helfer Leon Thalmann unterstützt wurde.

Danach ging es ein paar Runden mit dem Rad um den Jan-Richter-Platz in Morsum, bevor dort zum Schluss noch je nach Altersklasse ein bis drei Runden gelaufen wurden.

Gesamtsieger wurde Finn Jacobsen. Der jüngste Teilnehmer war der sechsjährige Paul Masuch. Alle Teilnehmenden durften sich hinterher Schnuppertriathleten nennen und bekamen eine Urkunde sowie Keksmedaillen als Belohnung. Auch die Startnummer auf dem Arm, die Wechselzone und die Zielverpflegung durften nicht fehlen. Zum Schluss konnten alle noch mal ausgiebig im Container toben und sich eine Wasserschlacht liefern. Diesen Spaß ließ sich die Veranstaltungsleiterin Maren Thalmann dann auch nicht nehmen – und hüpfte mit in den Container.