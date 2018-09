Das Mehr-Generationen-Haus (MGH) Fahrenhorst im Warwer Sand 2 ist seit 2015 eine Stätte der Begegnung für die Bürgerinnen und Bürger. Mit zahlreichen freiwillig Engagierten ist eine Vielfalt an Aktionen und Angeboten möglich. In regelmäßigen Veranstaltungen bieten das MGH unter anderem ein plattdeutsches Frühstück, einen Literaturkreis, ein Bewegungs- und Konzentrationstraining, einen Musikkreis für Kinder, zahlreiche Veranstaltungen mit Sonderthemen und last but not least das Klönschnack-Café an.

Letzteres hatte kürzlich Besuch vom Heiligenroder Kinderchor. Mit Pfiff und viel Bewegung haben zwölf Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren unter der Leitung von Monja Uhde und Livia Rosa die 40 MGH-Besucher bei Kaffee und Kuchen in gute Laune versetzt. Flotte Lieder wie „Alle Kinder lernen Lesen“, „Oh When The Saints ...“, „Körperteile Blues“ oder „Leiser – alle Freunde fragen mich, ob ich glücklich bin“ haben für tolle Stimmung gesorgt.