Im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinde hatte der TSV Ottersberg zu einem Bewegungsnachmittag eingeladen. Zu dem ausgebuchten Kurs trafen sich 23 Kinder in der Schulturnhalle. Karin und Rudolf Mantke, Jörn Becker, Dieter Cordes, Jana und Kyra Schulz und Angela Franz begrüßten die Kinder und ihre Eltern.

Nach Aufwärm- und Dehnübungen wurden die Mädchen und Jungen in drei Gruppen aufgeteilt. Am Trampolin wurden zunächst kleine Sprünge geübt, um Sicherheit zu bekommen. Dann ging es schnell zum Seilspringen, einige konnten am Ende auch schon Salto springen. Am Airtrack wurden ebenfalls kleine Sprünge und Rollen gezeigt, bis die Kinder dann mutiger wurden. An der Kletterwand konnte man Bouldern oder versuchen, die acht Meter hohe Gipfelglocke zu läuten.

Um die Wartezeit an den Stationen zu verkürzen, wurde noch Stelzenlaufen, Pedalofahren, Kletterstangen und einiges mehr angeboten. Kurz nach 17 Uhr wurden die teilweise doch erschöpften Kinder dann von Ihren Eltern wieder in Empfang genommen. Ein anstrengender, aber abenteuerlicher Nachmittag ging zu Ende.