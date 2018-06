Viele neue Kinder- und Jugendliche fanden im vergangenen Jahr den Weg zum Vegesacker Ruderverein.

Vor allem die Kooperation mit dem Eduard-Nebelthau-Gymnasium in Bremen-Lesum trägt zur positiven Entwicklung im Kinderbereich des Vereins bei. So ist es inzwischen fast schon Tradition, dass die Trainer und Freiwilligendienstler des Vegesacker Rudervereins zum Jahresbeginn einen vierwöchigen Anfängerruderkurs im Rahmen des Sportunterrichts des fünften Jahrgangs des Nebelthau Gymnasiums anbieten. Die Schülerinnen und Schüler machen in diesen vier Wochen ihre ersten Rudererfahrungen im Trocken-Ruderbecken der Jacobs Universität Bremen, das die Form eines Ruderboots gebettet in einem Wassertank hat.

Nachwuchsarbeit im Trocken-Ruderbecken der Jacobs Universität.

Den krönenden Abschluss bildete wie in jedem Jahr der Wettbewerb „Deutschlands schnellste Klasse“ auf dem Ruderergometer. Dort treten Schulkassen aus ganz Deutschland in der Gesamtwertung über eine fiktive Strecke von 2000 Meter an. Die Kinder absolvieren jeweils eine Strecke von 250 Meter, wobei aus den Werten der schnellsten acht Schülerinnen und Schüler die Gesamtzeit ermittelt wird. Diese Veranstaltung war für alle Schülerinnen und Schüler wie immer ein riesiger Spaß und eine tolle Erfahrung, berichtete Freiwilligendienstlerin Lynn Harnisch.

Aber nicht nur im Bereich des Schulruderns ist der Vegesacker RV aktiv. Auch die Teilnahme an Ruderwettkämpfen, den sogenannten Regatten und die Vorbereitung darauf gehören zum Training, das die Kindertrainerinnen Kathrin Baumgart und Vicky Degener mit Freude leiten. Ebenso bereiten Freizeitveranstaltungen wie Kekse backen, Schlittschuhlaufen, Klettern und vieles mehr den Kindern und Jugendlichen Freude und tragen zur Weiterentwicklung der Sozialkompetenz bei. Außerdem engagiert sich die Kinder- und Jugendabteilung des VRV durch alljährliche Präsenz im Stadtteil Vegesack beim Vegesacker Kindertag und der Markteröffnung.

Nähere Informationen zum Rudern im VRV gibt es auf der Internetseite www.vrv.de oder auf der Facebook- und Instagram-Seite des Vereins. Außerdem können unter der E-Mail-Adresse Kindertraining@vrv.de Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren ab sofort zu einem Schnuppertraining angemeldet werden. Die Trainingszeiten sind dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 13 Uhr.