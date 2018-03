Schon seit vielen Jahren hat beim TSV Wallhöfen eine besonders bunte Veranstaltung Tradition: der Kinderfasching. Auch in diesem Jahr haben viele fleißige Hände mit viel Fantasie und Engagement dazu beigetragen, dass das bunte Treiben in der Turnhalle an der Kirsten-Boie-Grundschule ein voller Erfolg wurde. Das Motto war in diesem Jahr „Fasching auf'm Bauernhof“ und so wurde die Sporthalle in Wallhöfen am 11. Februar entsprechend geschmückt. Wie es sich für einen anständigen Bauernhof gehört, gab es viel zu sehen und zu entdecken. Kuhreiten stand auf dem Programm, balancieren auf dem Förderband und ein „Misthaufen“ wollte auch bezwungen werden. Es konnten Mäuse gesucht oder sich im Schweinekoben versteckt werden. Auch im Hühnerstall war ordentlich was los. Und was wäre ein Bauernhof ohne „Trekkerfaaahrn“ und einen echten Heuboden. Ab 15 Uhr nahmen Piraten und Prinzessinnen, Cowboys und Clowns, Elfen, Tänzerinnen und Ritter den Bauernhof in Beschlag und tobten sich an den vielen Stationen aus. Wer sich zwischendurch stärken musste, war am besten im Hofcafé aufgehoben. Den Abschluss des Faschings bildete eine Vorführung der Turngruppe von Viviana Trentin. Die Turnmädchen zeigten mit viel Geschick ihr Können.