Das Konzert, mit pointierten Zwischentexten von Loriot, ist für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene ein gleichermaßen unterhaltsames Erlebnis. Das Konzert wird als Kinderkonzert-Premiere von Gert Lueken gegeben, dem Leiter der Kreismusikschule Rotenburg, an der Klarinette und am Saxofon, seinem Sohn Andreas Lueken als Leser und Ulrike Brockes am Klavier.

Im Vorfeld bietet der Landpark Lauenbrück ab 14 Uhr für Kinder, die anschließend auch das Konzert besuchen wollen, ein lustiges Tiermaskenbasteln an. Während die Kinder sich kreativ betätigen, können die Eltern im gemütlichen Café-Restaurant Landhof Kaffee und Kuchen am Kamin genießen. Die Tiere, zum Beispiel der königliche Löwe, die schnatternden Hühner und Hähne, die wilden Esel, die gemütliche Schildkröte, der Elefant und das Känguru, werden dann in dem Konzert auch einen kleinen Auftritt haben.

Der Eintrittspreis zum Konzert beträgt 3 Euro für Kinder bis 13 Jahre und 5 Euro für Erwachsene. Für die Teilnahme am Tiermasken-Basteln wird eine Materialpauschale von 2 Euro erhoben.

Persiflagen auf Komponistenkollegen

Der „Karneval der Tiere“ wurde ursprünglich als Suite für Kammerorchester und zwei Klaviere 1886 vom französischen Komponisten Camille Saint-Saëns geschrieben. Eigentlich hatte der Komponist seine Suite nur für den privaten Gebrauch vorgesehen, denn es werden darin nicht nur verschiedene Tiere charakterisiert, sondern gleichzeitig einige seiner Berufskollegen – wie beispielweise Jacques Offenbach, Hector Berlioz und Gioachino Rossini – mit Zitaten ihrer Melodien durch den Kakao gezogen. Heute gilt das Stück als das bekannteste Werk von Saint-Saëns.

Die Musiker haben zwölf Stücke aus dem „Karneval der Tiere“ für Klarinette/Saxophon und Klavier arrangiert. Die pointierten Zwischentexte von Loriot lassen das Konzert für Jung und Alt zu einem besonderen Erlebnis werden.

Ergänzt wird das kurzweilige Programm durch zwei Sätze aus der Klarinettensonate op. 167 ebenfalls von Saint-Saëns, einer kleinen Suite verschiedener Katzencharaktere von John Noble sowie einigen „tierischen“ musikalischen Überraschungen.

Der Landpark Lauenbrück bittet für seine Planung um vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0 42 67 / 95 47 60 oder per E-Mail an sekretariat@landpark.de. Weitere Informationen unter www.landpark.de.