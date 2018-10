Der TV Falkenberg sucht einen neuen Übungsleiter oder eine neue Übungsleiterin für zwei Turngruppen für Kinder im Alter von drei bis fünf und von sechs bis zehn Jahren. Erfahrungen in den Bewegungsgrundarten im Turnen und in den Turnspielen sind ebenso erwünscht wie Begeisterung im Umgang mit Kindern und Offenheit gegenüber anderen ethnischen Gruppen. Eine Übungsleiterlizenz ist wünschenswert, kann aber auch erworben werden. Kontakt über die Geschäftsstelle unter Telefon 0 42 98 / 318 55 oder auch per E-Mail an geschaeftsstelle@tvfalkenberg.de.