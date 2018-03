Für Kinder von acht bis 14 Jahren mit und ohne Handicap finden am Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. März, jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr wieder die beliebten Kinderwaldtage in Arbste statt. Dazu schreibt der veranstaltende Verein Land und Kunst:

„Wald ist mehr als Tiere. Was ist eigentlich Wald? Und warum ist der überhaupt wichtig für uns? Was ist überhaupt Klima? Und was ist Wetter? Wieso reden alle davon? Wie ,macht' der Wald unsere Luft zum Atmen? Wir verwandeln den Arbster Wald in unser eigenes kleines Forschungslabor und begeben uns auf eine spannende Expedition im Wald und über den Wald. Natürlich werdet ihr auch neueste Waldspiele kennenlernen und so einige Rätsel zu lösen haben. Bitte unbedingt wetterfeste Kleidung, Regenjacke/Regenhose und feste Schuhe mitbringen. Und im Rucksack sollte auch eure eigene Trinkflasche dabei sein. Die Teilnahme an beiden Tagen kostet 13 Euro pro Kind.“ Das Waldteam lädt ein: Waldmarie Vera Henze sowie Angelika Gremm und Franziska Trantow, allesamt zertifizierte Waldpädagoginnen. Nähere Informationen und Anmeldungen bei Land und Kunst unter der Telefonnummer 0 42 53 / 920 11.