Die Kinos bleiben zwar geschlossen, deswegen müssen wir aber nicht völlig auf Kinofilme verzichten. Ein paar filmaffine Tipps für zu Hause.

ROMANTIK PUR: Dieser Film löste vor mehr als 20 Jahren geradezu Massenweinen in den Kinos aus: James Cameron brachte mit „Titanic“ ein opulentes und tieftrauriges Drama über die Jungfernfahrt des Ozeanriesen auf die große Leinwand.

Vor allem aber die tragische Liebesgeschichte von der reichen Rose und dem armen Jack berührte das Publikum - und verhalf Kate Winslet und Leonardo DiCaprio zu internationalem Ruhm.

Überhaupt war der Erfolg des Films bemerkenswert: Er gewann elf Oscars und spielte weltweit mehr als 11 Milliarden (!) Dollar ein. Bei Amazon Prime ist „Titanic“ ab 28.12. verfügbar.

KINOSPEKTAKEL: Es war das Kino-Highlight dieses Corona-Sommers: Regisseur Christopher Nolan, der mit Werken wie „Inception“ und den „Batman“-Filmen Erfolge feierte, zeigte sein jüngstes Werk „Tenet“. Denzel Washingtons Sohn John David Washington („BlacKkKlansman“) spielt darin - neben Stars wie Robert Pattinson, Kenneth Branagh und Michael Caine - einen CIA-Agenten, der sich in einem verwirrenden Science-Fiction-Spionage-Thriller wiederfindet.

Wie schon bei früheren Werken erzählt Nolan seine Geschichte über verschiedene Zeitebenen und spielt mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Start von „Tenet“ verschoben, der Film kam dann bei uns aber im August in die Kinos. Nun ist er bereits für das Heimkino erhältlich und auf DVD und Blu-ray bei Warner Bros. erschienen.

KOMÖDIE MIT DE NIRO UND THURMAN: Wenn unterschiedliche Generationen aufeinandertreffen, sorgt das häufig für ordentlich Zündstoff. So auch in „Immer Ärger mit Grandpa“. Darin zieht Senior Ed nach dem Tod seiner Frau zu seiner Familie und muss sich mit seinem Enkel Ed ein Zimmer teilen. Der Junior ist natürlich nicht wirklich begeistert und will seinen Großvater rausekeln.

Robert De Niro spielt in der Klamotte diesen widerstandsfähigen und kampflustigen Opa, Jungschauspieler Oakes Fegley den Enkel. In Nebenrollen sind Uma Thurman und Christopher Walken zu sehen. „Immer Ärger mit Grandpa“ gibt es ab 28.12. bei Amazon Prime.

TELEFON-TROUBLE: Mobiltelefone sind längst mehr als ein Mittel zur Kommunikation. Wer darin stöbert, kann vieles über uns herausfinden: den Liebeskummer, die Affäre, die Bankschulden, den Stress bei der Arbeit oder die Fitness. Um diesen Alptraum geht es in der amüsanten Tragikomödie „Das perfekte Geheimnis“ mit prominenten Schauspielern wie Elyas M'Barek, Jella Haase, Karoline Herfurth und Florian David Fitz.

Regie führte Bora Dagtekin, der schon in „Türkisch für Anfänger“ und der „Fack ju Göhte“-Trilogie sein Händchen für vergnügliche Filme bewiesen hat. Der Film, der seinen Beteiligten etliche Preise eingebracht hat, ist bei Sky zu sehen.

OSCAR NOMINIERT: Meryl Streep, Laura Dern, Emma Watson und Saoirse Ronan: Das sind nur einige der Schauspielerinnen, die Regisseurin Greta Gerwig für „Little Women“ vor der Kamera vereinen konnte. Der Film basiert auf einem in den USA sehr bekannten Roman und beobachtet die Leben von vier Schwestern im 19. Jahrhundert. Sie sind alle sehr verschieden und haben doch alle mit ihren Rollen in der Gesellschaft zu kämpfen.

Nach dem gefeierten Drama „Lady Bird“ ist „Little Women“ der zweite Film, bei dem Gerwig alleine Regie führte - und erneut ihr Talent bewies. International gewann das Werk einige Preise und wurde auch für sechs Oscars nominiert. Nun hat Sky das berührende Historiendrama ins Programm aufgenommen.

DRAMA VON CLINT EASTWOOD: Bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta verhindert der Sicherheitsmann Richard Jewell (Paul Walter Hauser) eine Katastrophe, als er rechtzeitig eine Bombe entdeckt. Dann wird der zunächst als Held gefeierte Einzelgänger von der Presse und dem FBI zu Unrecht verdächtigt, den Sprengsatz selbst gelegt zu haben, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Eine mediale Hexenjagd beginnt.

Der mittlerweile 90-jährige Regisseur Clint Eastwood erzählt diese wahre Geschichte gewohnt routiniert als komplexes Gesellschaftsdrama, bei dem sich fast alle Beteiligten schnell auf einen Sündenbock einigen konnten. Nur Jewells Anwalt Watson Bryant (Sam Rockwell) glaubt an die Unschuld seines Mandanten. Eastwoods Film ist bis in die Nebenrollen mit Kathy Bates als besorgter Mutter sowie Olivia Wilde und Jon Hamm hochkarätig besetzt. Nun ist das Drama bei Warner Bros. auf DVD und Blu-ray fürs Heimkino erschienen.

