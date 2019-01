Nach Angaben von Betreiber Alfons Schramer ist das «Kino Heimat» mit 30 Plätzen auf knapp 40 Quadratmetern das kleinste Kino in Rheinland-Pfalz. Foto: Kino Heimat Morbach (Kino Heimat Morbach / dpa)

Fans des Regisseurs Edgar Reitz („Heimat“, „Die andere Heimat“) können sich seine Filme künftig in einem eigenen Kino in seiner Geburtsstadt Morbach im Hunsrück anschauen. Das neue „Kino Heimat“ werde am 11. Januar bei einer Feier mit Reitz (86) eröffnet.

Das Mini-Kino hat 30 Plätze auf knapp 40 Quadratmetern, wie der Betreiber Alfons Schramer mitteilt. Es grenzt unmittelbar an das Elternhaus von Reitz und steht dort, wo einst die Garage war. Darin habe er als zehnjähriger Junge mit einem Spielzeugprojektor für Nachbarskinder kleine Filmvorführungen gemacht, sagte Reitz der Deutschen Presse-Agentur. „Da schließt sich wirklich ein Kreis, dass dieselbe Person nach einem langen Lebensweg, der um die ganze Welt ging, wieder da ankommt, wo sie herkommt.“

Im Elternhaus ist seit Herbst 2013 das „Café Heimat“ untergebracht: Dazu gehört auch eine Dauerausstellung mit Requisiten und Dokumenten. Im Mittelpunkt vom „Kino Heimat“ stehe das Lebenswerk von Reitz, sagte Schramer. Außerdem solle es eine Serie mit den Lieblingsfilmen von Reitz geben. Schließlich werde das Programmkino einen besonderen Fokus auf den internationalen Kurzfilm legen. (dpa)