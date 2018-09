Fast 100 Menschen fanden sich am Dienstagabend hinter dem Rathaus ein. Sie brachten Stühle mit und machten es sich gemütlich – teilweise gut gerüstet mit Getränken und Snacks. Wer keine Sitzgelegenheit hatte, konnte sich auf Stühlen niederlassen, die im Rahmen der Aktion „Stühle – für eine Kultur, in der jeder Mensch Platz hat“, entstanden sind. Das Wetter spielte mit und so konnte das Kino tatsächlich draußen stattfinden.

Jürgen Menzel vom Kommunalen Kino lobte denn auch den Ort und das Ambiente hinter dem Rathaus. In seiner Begrüßung gab er der Hoffnung Ausdruck, dass solche Veranstaltungen in Zukunft häufiger öfter möglich sind. „Jeder Mensch hat das Recht, mit den eigenen Fähigkeiten und Grenzen voll dabei zu sein und einen festen Platz mittendrin in unserer Gesellschaft zu haben“, hob Annika Meinecke, Gleichstellungsstelle Verden, in ihrem Eingangsstatement die Bedeutung einer inklusiven Kommune hervor. „Eine inklusive Kommune bedeutet für uns, dass alle die Möglichkeit bekommen, an unserer Gesellschaft teilzuhaben. Darum müssen Haltungen überdacht, Strukturen verändert und Hürden abgebaut werden.“

Bezogen auf den Film erinnerte Meinecke an das Frauenwahlrecht. Damit wurde Frauen ermöglicht, am politischen Leben teilzuhaben und mitzuwirken. Bezogen auf den Film zitierte sie Hannah Arendt: „Macht entspricht der Fähigkeit, sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln.“ Der Film mit seinen berührenden und komischen Momenten kam beim Publikum gut an.