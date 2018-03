März, laden die vier Organisatorinnen wieder herzlich ein. Bärbel Heller, Renate Meyer, Sigrid Lindhorst und Elke Beckmann verabschieden sich dann in die Frühlings- und Sommerpause und werden zu Beginn der dunkleren Jahreszeit im Oktober wieder mit neuen Filmen die beliebten Dorfkino-Veranstaltungen in der dann schon elften Saison fortführen. Die Vorführungen sind wie immer kostenfrei, und wie bei den vorhergehenden Filmtagen gibt es für die Kinder kostenlos Popcorn. Zu gewinnen gibt es aber auch etwas, nämlich alle Kinderfilme, die in dieser zehnten Kinosaison gezeigt wurden, werden verlost. Das Kommen lohnt sich also für die Kinder.

Die Nachmittagsvorstellung beginnt um 16.30 Uhr mit dem deutschen Kinderfilm „Flussfahrt mit Huhn“ (83 Minuten, freigegeben ab acht Jahren) aus dem Jahr 1984. Um 19.30 Uhr beginnt der deutsche Episodenfilm „Shahada“ (95 Minuten, freigegeben ab zwölf Jahren) aus dem Jahr 2010. Der Film handelt von drei jungen Muslimen in Berlin. Während des Fastenmonats Ramadan geraten alle drei in Lebenskrisen, die ihr bisheriges Werte- und Glaubenssystem auf eine harte Probe stellen. Maryam, die westlich orientierte Tochter eines liberalen türkischen Imams, überdenkt nach einer Abtreibung ihren Lebenswandel und wird streng gläubig, was sie in Konflikt zu ihrem Vater bringt. Ismail, ein türkischer Polizist und Familienvater, verkraftet einen Unfall mit seiner Dienstwaffe nicht und verlässt Frau und Kind, um seine vermeintliche Schuld zu büßen. Der junge Nigerianer Sammi hat zunehmend Schwierigkeiten, mit seiner Homosexualität zu leben.