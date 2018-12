2018-11 15 - Probe Adventskonzert (2).jpg

Lange Zeit war es ziemlich ruhig um den Kirchenchor der evangelisch-lutherischen Christuskirchengemeinde in Syke. Seitdem Chorleiter Svavar Sigurdsson die über 30 Sängerinnen und Sänger mit viel Freude und Engagement leitet, wird der Chor wieder häufiger zu hören und zu sehen sein. Im vergangenen Juni trat der Chor zum ersten Mal erfolgreich mit seiner neuen Konzertreihe „Miteinander – Füreinander“ in der Syker Christuskirche auf. In diesem Konzert waren nicht nur der Kirchenchor, sondern auch die Zuhörer gefordert. Gemeinsam sangen sie mit viel Freude mehrere Volkslieder.

Für den Kirchenchor stehen zurzeit die Übungsabende ganz im Zeichen von Weihnachten. Weihnachtslieder werden wieder aufgefrischt, aber auch neue Lieder eingeübt. Neben einem weihnachtlichen Auftritt wird der Chor sein zweites Konzert aus der Reihe „Miteinander – Füreinander“ geben. Zuhörer, Kirchenchor und Svavar Sigurdsson an der Orgel gestalten gemeinsam das Konzert, das am Sonnabend, 15. Dezember, stattfinden wird. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.