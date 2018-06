Somit geht Klinge, der am 19. September 2013 den Vereinsvorsitz übernahm, ins fünfte Jahr seiner ehrenamtlichen Tätigkeit - zudem auch als Bürgerbusfahrer. Seine Worte von damals zählen für ihn heute noch: „Der Bürgerbus in Kirchlinteln ist eine gute Sache und muss unbedingt erhalten bleiben.“

Die Zahlen untermauern die sinnvolle Einrichtung des Bürgerbusses. 2017 wurde zum ersten Mal seit dem Start im Oktober 2009 in einem Jahr die 10 000er-Grenze von beförderten Fahrgästen erreicht. Eine Zahl, an die beim Start keiner zu denken wagte, so die Beteiligten. Die Prognosen lagen damals bei rund 300 Fahrgästen pro Monat. Zwischenzeitlich stieg diese Zahl schon mal auf über 1000 an. Vor Kurzem konnte der 50 000. Fahrgast geehrt werden. In seiner Analyse zu den Fahrgastzahlen stellte Peter Ziehm (stellvertretender Vereinsvorsitzender) erfreut fest, „dass die Gemeinde mit ihrem Angebot des Bürgerbusses den richtigen Schritt für die Mobilität unternommen hat“. „Der Bürgerbus kommt an“, bestätigte ein Vereinsmitglied seine Erfahrungen. Im April 2018 hätten fast 700 Fahrgäste den Bus benutzt, ergänzte Ziehm seine Analyse. Auch Kirchlintelns Bürgermeister Wolfgang Rodewald findet den Bürgerbus positiv und hob den Einsatz der ehrenamtlichen Fahrer in einem schriftlichen Grußwort hervor.

Rüdiger Klinge bedankte sich bei Heinz Hibbeler und Hartmut Nill, die zusammen als Fahrdienstleiter tätig sind. Hibbeler betreut den Dienstplan und Nill führt die neuen Fahrer ein. Eine Neuerung wurde von den Mitgliedern beschlossen: Erich Gansbergen wird sich ab sofort um die Betreuung des Bürgerbusses kümmern und damit den Vorstand entlasten. Er hat damit die technische Leitung für das Fahrzeug inne und ist damit beispielsweise für die Organisation von Werkstatt- und TÜV-Terminen oder den Einsatz eines Ersatzbusses bei Bedarf zuständig. Gansbergen ist seit fünf Jahren im Bürgerbusverein und hat bereits das Waschen des Busses übernommen. „Ich wollte schon immer etwas ehrenamtlich machen, und da motivierte mich ein Zeitungsbericht über den Kirchlintler Bürgerbus mitzumachen“, sagte er. Die Vorsitzenden dankten ihm für seine Bereitschaft.

Momentan sorgen 21 ehrenamtliche Fahrer nach dem Motto „Bürger fahren Bürger“ von montags bis freitags für mehr Mobilität in der Lintler Geest. Drei neue Fahrer konnte Rüdiger Klinge begrüßen: Andreas Schotte (Verden), Karl-Heinz Stanke (Klein Linteln) und Delfried Buse (Kirchlinteln). 63 Mitglieder gehören dem Verein an. Das Thema „Elektromobilität“ komme auch auf die Bürgerbusse zu, sagte Rüdiger Klinge. Der Konzessionär Allerbus entwickele bereits ein Konzept, in dem es unter anderem um den Standort von Ladestationen in Kirchlinteln gehe. Die Entwicklung wird auch von der Bürgerbus-Dachorganisation „Pro Bürgerbus“ begleitet, so Klinge abschließend.