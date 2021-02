Die beiden "Game of Thrones"-Stars Rose Leslie und Kit Harington sind seit 2016 offiziell ein Paar, am 23. Juni 2018 heirateten sie. Nun wurden die beiden mit ihrem ersten gemeinsamen Kind gesichtet. (Anthony Harvey/Getty Images)

Bei einem Shooting für das britische Magazin „Make“ gaben die beiden „Game of Thrones“-Stars Rose Leslie und Kit Harington im September 2020 bekannt, dass sie Eltern werden. Nun ist das erste gemeinsame Baby da: Das US-Portal „Page Six“ veröffentlichte Bilder, die die beiden Schauspieler mit ihrem gemeinsamen Baby bei einem Spaziergang durch London zeigen. Die 34-Jährige trägt dabei ihr Kind in einer Trage vor der Brust.

Das Paar selbst hat sich zur Geburt des Kindes nicht geäußert, beide Schauspieler haben keine Accounts in den sozialen Medien. Allerdings bestätigte inzwischen ein Sprecher des Paares gegenüber der Zeitschrift „Daily Mail“, dass das Kind geboren sei. Harington und Leslie seien „sehr, sehr glücklich“, erklärte er. Laut dem Portal soll es sich um einen Jungen handeln.

2012 lernten sich Rose Leslie und Kit Harington am Set der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ kennen. Sie verkörperten das Paar Jon Schnee und Ygritte. Es funkte aber nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat: 2016 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Am 23. Juni 2018 folgte die Hochzeit.