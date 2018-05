Zum Jubiläum wurde in der Kirche der gesamte Tagesablauf der Kinder in ihrer Kindertagesstätte der Gemeinde nahegebracht. Die Gemeinde sollte einmal miterleben, was in ihrer Kita so den ganzen Tag geschieht, und Krippenerzieherin Anika Höhne gab zum pädagogischen Hintergrund Auskunft. Es kamen im Gottesdienst auch Kinder zu Wort und berichteten, was sie dort gerne tun. Außerdem präsentierten die Kinder Lieder, die gerne und viel in der Kita Morgenland gesungen werden und wurden von Sören Tesch und seinem Chor unterstützt. Im Anschluss wurde noch feste um und im Morgenland gefeiert.