Die Stadtratsfraktion der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Syke stattete der Kläranlage in Syke einen Besuch ab. Die Fraktionsmitglieder ließen sich von Leiter Stefan Ehlers über den Stand der Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet sowie über die absehbaren Anforderungen in der Zukunft umfassend informieren. Es wurde deutlich, dass nicht nur wegen altersbedingten technischen Verschleißes und dadurch stetig steigenden Reparaturaufwandes, sondern auch zur effizienteren Prozesssteuerung sowie zur energetischen Verbesserung gerade im Hinblick auf ökologische und gleichermaßen ökonomische Anforderungen in absehbarer Zeit erneut eine umfassende Ertüchtigung der Gesamtanlage ansteht. Die FWG-Stadtratsfraktion wird sich auch mit diesem für die gesamte Stadt zukunftsweisenden Projekt intensiv befassen.