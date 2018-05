Neue EU-Regeln für den Datenschutz

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Klare Grenzen für Unternehmen

Michel Winde

Brüssel. Fast zehn Jahre hat es gedauert, bis in Europa Änderungen für den Datenschutz umgesetzt werden. In der Vergangenheit hatten Unternehmen wie Facebook bei der Nutzung von Userdaten in Europa wenig Grenzen.