Wer in den neuen vier Wänden langfristig Energie sparen möchte, sollte von Anfang an auf eine kompetente und ganzheitliche Bauplanung setzen. (BIANCA KLÄNER)

Energieeffizientes Bauen ist heutzutage in aller Munde, per se jedoch keine Garantie dafür, dass nennenswerte Spareffekte wirklich eintreten – dies hat kürzlich eine Studie des Fraunhofer Informationszentrums Raum und Bau im Auftrag des Bauherren-Schutzbunds (BSB) ergeben. Die Forscher haben Ergebnisse der wichtigsten Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit energetischer Investitionen beim Wohngebäudebau verglichen. Diese konnten weder die tatsächliche Effizienz der Baumaßnahmen noch das Gegenteil generell belegen. Dennoch können Häuslebauer laut dem BSB mit qualifizierten Experten an ihrer Seite Geld sparen – vorausgesetzt, bestimmte Aspekte werden beachtet.

Damit Spareffekte tatsächlich eintreten, muss nach Aussage des Vereins von Anfang an nach einem klaren Konzept gebaut werden. Entscheidend ist, dass alle Einzelmaßnahmen sinnvoll aufeinander abgestimmt sind. Setzt ein Eigentümer beispielsweise auf Dämmung, stimmt jedoch seine Heizungsanlage nicht darauf ab, verhindert dies die gewünschte Energieeinsparung. Der BSB empfiehlt daher, auf erfahrene Planer und Gebäudeenergieberater zu setzen, welche die Immobilie als Gesamtsystem betrachten. Die Bauherren entscheiden daraufhin, ob sie komplett oder in Einzelmaßnahmen modernisieren.

Des Weiteren rät der BSB davon ab, sich von vermeintlichen Primärenergiewerten leiten zu lassen, die häufig im Verkaufsgespräch genannt werden. Stattdessen sind Baumaßnahmen sinnvoll, die die Energiebilanz nachhaltig verbessern und auf das jeweilige Haus abgestimmt sind. Möchten angehende Immobilienbesitzer mit einem Komplettanbieter bauen, sollten sie dem Verband zufolge unbedingt jemanden wählen, der ihnen Wahlmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Systemen einräumt. „In jedem Fall sollten Bauherren auf Wunsch einen Fachplaner hinzuziehen können“, lautet die Empfehlung.

Praktische Tools

Was nicht jeder weiß: Nach dem Einzug lassen sich im Wohnalltag mit intelligenten Steuerungstechniken spürbare Einspareffekte erzielen – sofern sowohl der Installateur als auch der Anwender sich mit den Systemen auseinandersetzen und die umfangreichen Einstellungen exakt auf den Bedarf abstimmen. Wie der Verein erläutert, sind sogenannte Smarthomes nicht selbsterklärend, sondern es gilt, vieles selbst zu konfigurieren, besonders bei sensiblen Techniken wie Heiz- und Lüftungssystemen. Die Besitzer müssten beispielsweise bei der Wartung daran denken, dass anschließend die fein abgestimmte Systeme nicht versehentlich wieder im Standardbetrieb laufen.

Bauexperten, die für ihre Auftraggeber ermitteln möchten, ob sich bestimmte energetische Sanierungsmaßnahmen in Ein- und Zweifamilienhäusern rechnen, können dafür das Wirtschaftlichkeitstool der Deutschen Energie-Agentur (Dena) nutzen. Es handelt sich um eine Online-Arbeitshilfe, die Architekten, Planern und Energieberatern die Berechnungen erleichtern soll. Sowohl für Einzelmaßnahmen als auch für komplette Sanierungspakete lassen sich damit die Ausgaben für die Instandsetzung und die energieeffizienzbedingten Mehrkosten einer Sanierung differenziert darstellen. Das Tool vergleicht letztere mit der prognostizierten Energiekosteneinsparung, wobei finanzielle Vorteile durch Fördermaßnahmen, wie KfW-Kredite mit Tilgungszuschuss, berücksichtigt werden. Das kostenfreie Tool finden Baufachleute im Internet unter www.dena-

expertenservice.de/arbeitshilfen/wi-tool.

Heutzutage wird auch in den Wintermonaten gebaut, und manch angehender Hausbesitzer verlässt sich darauf, dass er zu einem bestimmten Datum von seinem bisherigen Domizil in das neue Eigenheim umziehen kann. Die Baubegleitung durch einen Fachmann empfiehlt sich für alle, denen wichtig ist, dass der Zeitplan exakt eingehalten wird.

Denn der Verband Privater Bauherren (VPB) weist zum Beispiel darauf hin, dass im Winter Heizen auf der Baustelle erforderlich ist, da zu geringe Temperaturen das

Erhärten und Durchtrocknen von Estrich und Putz gefährden und frostbedingte Schäden wie Risse auftreten können. „Das Bauen bei fallenden und winterlichen Temperaturen hat seine Tücken“, erläutert Marc Ellinger, Sachverständiger des VPB. „Viele Baustoffe haben eine vom Hersteller vorgegebene Verarbeitungstemperatur. Die meisten Baustoffe können bis fünf Grad Celsius eingesetzt werden. Darunter nicht mehr.“ Verzögerungen sind daher möglich.