Das Pokalfinale der U 11-Junioren im NFV Verden war eine klare Angelegenheit. Mit 17:0 gewannen die U 11-Junioren des FC Verden 04 und ließen ihrem Finalgegner, der JSG Dörverden, dabei nicht den Hauch einer Chance. Bereits zur Pause führte der Kreisliga-Primus mit 11:0 und hätte, wenn der Dörverdener Keeper nicht einige Male glänzend reagiert hätte, sogar noch höher führen können – wenn nicht müssen.

Jannes Ossadnik (5 Tore), Anton Solowjew (4 Tore) sowie Kapitän Lennart Menzel (2 Tore) besorgten die Treffer für die Allerstädter, die ihr Team nach der Pause bis auf Keeper Moritz Barelmann, der in der ersten Hälfte lediglich einmal eingreifen musste, und Verteidiger Velten Koch, der unter der Woche ein Spiel hatte aussetzen müssen, wechselten. Der Spielfreude indes tat dies keinen Abbruch – auch wenn die Dörverdener jetzt zu etwas mehr Ballbesitz kamen. Pablo Lee Obuch, Jan Dreiskämper und Simon Reincken trafen auf Seiten der Verdener noch jeweils doppelt, sodass der Kreispokal am Ende völlig verdient an den FC Verden 04 ging.