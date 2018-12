Harald Schmidt bezieht im n-tv-Jahresrückblick ganz klar Stellung zur Causa Özil. (MG RTL D)

Erneut kann sich der Nachrichtensender n-tv bei seinem Jahresrückblick auf ein schlagfertiges Duo verlassen: Wie bereits zur Premiere im Vorjahr dürfen sich der Comedian und Moderator Harald Schmidt (61) sowie der Linken-Politiker Gregor Gysi (70) wieder den Highlights und Aufregern des zu Ende gehenden Kalenderjahres widmen. Die Sendung „Gysi und Schmidt - der n-tv Jahresrückblick“ ist am Freitag, 14. Dezember, 23.10 Uhr, zu sehen und wartet sowohl mit augenzwinkernden als auch ernsten Betrachtungen der wichtigsten Themen 2018 auf.

So widmet sich Schmidt unter anderem der Causa Mesut Özil und bezieht klar Stellung für den heftig kritisierten Fußballprofi, dessen Foto mit dem türkischen Päsidenten Erdogan für einen medialen Aufschrei sorgte. „Warum soll sich Mesut Özil nicht mit dem Präsidenten eines befreundeten Nato-Partnerlandes fotografieren lassen, mit dem wir ja auch beim Thema Flüchtlinge sehr eng zusammenarbeiten?“, so der scharfzüngige Entertainer. Er fügt hinzu: „Wenn wir in alle Länder nicht mehr fahren, wo einer ist, mit dem wir Schwierigkeiten haben, dann müssen wir nur noch Heimspiele gucken.“

Ein schlagfertiges Duo: Harald Schmidt (rechts) und Gregor Gysi nehmen die Aufreger und Highlights 2018 für n-tv genauestens unter die Lupe. (MG RTL D)

Gregor Gysi echauffiert sich vor allem über den Diesel-Skandal: „Wenn sie ein Auto kaufen mit Schummel-Software, dann ist das Betrug.“ Von der Regierung hätte er mehr Rückgrat erwartet: „So verliert man seine Glaubwürdigkeit in der Politik.“

Doch auch leichtere Themen finden Eingang in die Diskussion der beiden und sogar für Privates ist Platz: So erfährt der Zuschauer seit wann Gysi der freien Körperkultur abgeschworen hat und warum er Partys meidet. Harald Schmidt outet sich hingegen überraschenderweise als Royals-Fan: Die Hochzeit von Harry und Meghan habe er sich komplett und sehr begeistert angeschaut!