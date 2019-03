In einem Interview mit der "Vogue" gab sich Salma Hayek überraschend offen. (Getty Images / Anthony Harvey)

Mit Filmen wie „From Dusk Till Dawn“ und „Frida“ wurde sie weltberühmt, später arbeitete sie selbst als Produzentin. Wie Salma Hayek im Laufe der Jahre ein sexy Image kreierte und wie es sich als Frau in den höchsten Zirkeln Hollywoods lebt, verriet die 52-Jährige nun in einem Aufsehen erregenden Interview in ihrem Haus in London. Gegenüber der Zeitschrift „Vogue“ gab sich die gebürtige Mexikanerin so offen wie sonst selten.

So kommentierte Hayek etwa noch einmal die MeToo-Debatte, innerhalb derer sie sich einst klar geäußert und bekannt gegeben hatte, während des Drehs zu „Frida“ Opfer der Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein geworden zu sein. „Ich habe Missbrauch überwunden. In hohem Maße. Aber ich wollte nie irgendeine meiner traurigen Geschichten benutzen, um die Aufmerksamkeit auf meine Person zu lenken. Ich wollte die Leute daran erinnern, wenn sie an mich dachten oder mich sahen, dass sie das überstehen können“, sagte die Schauspielerin.

Für Hollywood habe sie eine "sexy Person" erfunden, verriet Salma Hayek im "Vogue"-Interview. (Eamonn M. McCormack/Getty Images)

„Ich weiß nicht, was Trump liebt außer sich selbst“

Mit Blick auf den mit vielfachen Missbrauchsvorwürfen belegten Filmproduzenten sagte Hayek: „Warum hat Harvey Weinstein diese Dinge getan? Aus dem gleichen Grund, weshalb jeder Diktator seine Macht missbraucht. Warum tun sie es? Weil sie es können. Weil wir es zugelassen haben.“ Auch der US-Präsident falle in diese Kategorie: „Sowohl Trump als auch Weinstein sind sehr charismatische Persönlichkeiten, Männer, die davon besessen sind, geliebt und respektiert zu werden. Und ich glaube, sie denken: 'Wenn du mich nicht vollkommen liebst, dann hasst du mich halt.“ Es habe „etwas ziemlich Zerbrechliches, etwas wirklich Gefährliches, wenn solche Leute Macht haben.“ „Harvey liebte das Kino“, so Hayek weiter. „Ich weiß nicht, was Trump liebt außer sich selbst.“

Salma Hayek machte im Zuge der MeToo-Debatte öffentlich, ein Opfer Harvey Weinsteins geworden zu sein. (Getty Images)

Sie selbst habe den in Hollywood grassierenden Sexismus zu ihrem Vorteil nutzen können, gestand die oscarnominierte Darstellerin, die sich auch gegen häusliche Gewalt engagiert: „Ich habe gegen den Rassismus gekämpft, indem ich ihren Sexismus ausgenutzt habe“, so Hayek. „Ich habe also diese sexy Person erfunden. Dem gegenüber konnte Hollywood sich öffnen, so bin ich reingekommen. Ich weiß noch, wie ich das verstanden und eine Entscheidung getroffen habe: 'Erniedrige ich mich hier selbst?' Ich habe nicht mit den Leuten geschlafen. Das war nur einfach etwas, was sie verstehen konnten.“

Das gesamte Interview erscheint exklusiv in der deutschen April-Ausgabe der „Vogue“.