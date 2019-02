Die Brillenwerkstatt steht für ausführliche Beratung und Qualität. (Uwe Wellbrock)

Die Mitarbeiter der „Brillenwerkstatt Wellbrock & Schmidt“ in Burglesum sind Experten für gutes Sehen. Mit moderner Technik und umfangreichem Service steht

Geschäftsführer und Augenoptikermeister Uwe Wellbrock mit seinem Team den Kunden in allen Fragen hilfreich zur Seite.

Zum Frühlingsbeginn rückt das Thema Sonnenbrillen wieder in den Fokus. Dabei setzt die Brillenwerkstatt auf Qualität und namenhafte Herstellern wie Maui Jim. Die Gläser der Marke zeichnen sich durch die Polarized Plus 2 Glastechnologie aus und eignen sich auch für Golfer und Wassersportler. Mit der Technik werden 99,9 Prozent der Blendung blockiert und 100 Prozent UV-Strahlung

gefiltert.

Auch bei der Sehstärkenbestimmung ist die Brillenwerkstatt technisch auf dem neusten Stand. So wird mit einem 3D-Messverfahren geprüft, welches exakte Ergebnisse liefert. Bei der Anpassung von Brillengläsern werden die Glasparameter mit Foto- und Videozentrierung ermittelt. Wichtig bei allem, was es tut, ist dem Team die Beratung. „Wir wollen keine Massenabfertigung und nehmen uns Zeit“, so Wellbrock.

Die Brillenwerkstatt, Bremerhavener Heerstraße 14, 28717 Bremen. Telefon: 04 21 / 63 53 53