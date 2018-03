„Mode mit dem gewissen Etwas“ lautet das Motto der Boutique Flair, die Anfang Februar im Trenthöper Weg eröffnete. In Ihrem Geschäft bietet die Inhaberin Yasmin Schwiers Bekleidung und Accessoires für die

modebewusste Frau von heute. Das breite Spektrum an Größen ermöglicht es , dass jede Frau, egal welchen Alters und welcher Figur, hier etwas Tolles finden kann.

Eine weitere Besonderheit in der Boutique ist der Einzelstückcharakter, denn Individualität wird groß geschrieben. Wöchentliche Einkäufe bieten den Kunden den spannenden Vorteil, dass sie regelmäßig etwas Neues entdecken können. Zudem weckt es die Neugier und sorgt dafür, dass manch eine Kundin gleich mehrmals die Woche reinschaut. Auch viel Raum für typgerechte Beratungen ist so vorhanden. Darüber hinaus kann durch die regelmäßigen Einkäufe ein ganz besonderer Service angeboten werden: „Wenn eine Kundin ein bestimmtes Kleidungsstück für einen besonderen Anlass oder etwas Bestimmtes in entsprechender Größe wünscht, können wir das berücksichtigen und haben die Möglichkeit, beim nächsten Einkauf gezielt danach zu suchen“, so die Inhaberin.

Von der Bluse über Kleider, Röcke, Jacken und Hosen ist das Sortiment des Fachgeschäftes breit aufgestellt von schlicht bis extravagant. Bei der Qualität setzt Yasmin Schwiers auf hochwertige Materialien, feminine Schnitte und gewisse Raffinessen. „2018 wird ein farbenfrohes Jahr“, beschreibt die Modeexpertin. Die aktuellen Modelle bieten viel florale und symbolische Muster wie zum Veispiel Punkte oder Sterne. Auch schlichte Kleidungsstücke unterscheiden sich durch raffinierte Schnitte oder Formen vom Standard. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden jetzt auch Jeans in großen Größen mit ins Sortiment aufgenommen. Die passenden Accessoires wie Schmuck und Taschen machen den neuen Look perfekt.

Mit Ihrer Boutique erfüllt sich Yasmin Schwiers einen lang gehegten Traum. Nach zwanzig Jahren Tätigkeit als Einrichtungsfachberaterin, entschied sie sich, das zu machen, was ihr immer am meisten Freude bereitet hat. „ Mode ist meine Leidenschaft, Menschen zu beraten, neue Ideen zu entwickeln macht mich glücklich. Die Zeit war reif für etwas Neues.“ Ihre Passion gibt sie an ihre Kunden weiter, die bei Flair immer eine Auswahl an besonderen Kleidungsstücken erwarten können.

Die Inhaberin nimmt sich viel Zeit für ihre Kunden und auf Wunsch wird auch eine komplette Typveränderung ermöglicht. „Manche Kundinnen wünschen sich mal etwas ganz anderes, wollen sich verändern, wissen aber einfach nicht, wie sie das anstellen können.“ Mit kreativen Ideen und vielseitig aufgezeigten Kombinationsmöglichkeiten findet Yasmin Schwiers stets das Richtige. Selbst Änderungen und Sonderwünsche können direkt umgesetzt werden, denn die Boutique arbeitet mit der benachbarten Schneiderei zusammen, wo Anpassungen und Näharbeiten professionell umgesetzt werden können.

Durch das besondere Angebot und den persönlichen Service konnte Yasmin Schwiers bereits in kürzester Zeit zahlreiche Stammkunden gewinnen. „Endlich mal etwas Ausgefallenes und das auch noch zu einem

so angenehmen Preis-Leistungs-

Verhältnis“ freuen sich ihre

Kunden.

Flair, Trenthöper Weg 2 (gegenüber der Sparkasse), 28790 Schwanewede. Telefon 0 43 09 / 6 85 14 35, Öffnungszeiten: Mon­

tag bis Mittwoch sowie Freitag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis

18 Uhr, Sonnabend 9 bis 13 Uhr, Donnerstag ist geschlossen.