Ein Klassentreffen 60 Jahre nach der Schulentlassung erlebten jetzt elf Ehemalige der Realschule an der Hindenburgstraße in Lesum. Bei guter Stimmung und in netter Atmosphäre stellte man übereinstimmend fest, dass der relativ kleine Kreis auch etwas ganz Positives hatte; so ergaben sich zwangsläufig viel intensivere Gespräche, als sie sonst bei größerer Teilnehmerzahl möglich gewesen wären. Der Gedankenaustausch führte zu der Erkenntnis, welch fundierten, hoch qualifizierten Unterricht man doch gehabt hatte und dass man sich vor Gymnasiasten keineswegs verstecken musste. Einhellig war man der Meinung, dass man das große Glück gehabt hatte, in einer weniger aufregenden und komplizierten Zeit als heute aufgewachsen zu sein. Die Lehrer wurden uneingeschränkt als Respektspersonen geachtet und Begriffe wie Mobbing, Drogen, Schule schwänzen sowie natürlich Smartphone gab es noch nicht. Die Grundlagen der guten Mittelschulausbildung ermöglichten jedem einen anspruchsvollen Berufsweg. Am Ende des wunderschönen Abends wollte man keineswegs auseinander gehen, bevor nicht ein neuer Termin fürs nächste Treffen festgelegt worden war: Am 21. März 2020 soll es stattfinden.