Vor Kurzem feierte die ehemalige Realschulklasse 10 R der Waldschule in Schwanewede 50 Jahre nach der Schulentlassung ein Wiedersehen. An diesem besonderen Jubiläum konnten noch 22 ehemalige Klassenkameradinnen und -kameraden teilnehmen. Es wurde in der „Waldschmiede“ in Beckedorf angemessen gefeiert. Besonders nett war, dass auch ehemalige Mitschüler dabei waren, die man tatsächlich nach 50 Jahren zum ersten Mal wieder gesehen hat.