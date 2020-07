Über den virtuellen Flohmarkt ist nicht nur kaufen und verkaufen, sondern auch tauschen möglich. Eine super Alternative in der derzeitigen Krise. (Christian Kosak)

Während der Corona-Pandemie haben viele vor allem eins – Zeit. Zeit, um auch mal auszusortieren: zum Beispiel alte Pullis oder T-Shirts, die man vor Jahren gekauft hat und nur einmal anhatte, oder Schuhe, die einem nicht mehr gefallen. Flohmärkte zum Verkauf fallen in der nächsten Zeit aber erstmal aus. Mit der App „Kleiderkreisel“ geht das Ganze digital. Dort können Kleidungsstücke schnell und einfach verkauft werden: Man macht ein Foto von dem Kleidungsstück, trägt Marke, Größe und Zustand ein und gibt einen Preis an. Wie bei einem realen Flohmarkt kann über diesen Preis per Direktnachricht verhandelt werden.

Aber auch ohne Sachen anzubieten, kann man sich bei der App anmelden, „Kreislerin“ oder „Kreisler“ werden und Secondhand einkaufen. Die Artikel können favorisiert werden, damit merkt der Account sich das Kleidungsstück und benachrichtigt den Nutzer, falls markierte Kleidungsstücke günstiger werden. Man kann seinen Account personalisieren, indem man seine Größe und Lieblingsmarken angibt und die App so genauer weiß, nach was man sucht.

Tauschen ist auch von Bedeutung

Groß bei Kleiderkreisel ist aber nicht nur das Kaufen und Verkaufen, sondern auch das Tauschen: Oft wird man von anderen Nutzern angeschrieben, ob man seine Artikel anstatt zu verkaufen lieber tauschen möchte. Dann kann man bei dem jeweiligen Profil schauen, welche Artikel der Nutzer anbietet. Und auch das Verschenken ist eine Option in der App. Da die Gemeinschaft gut ausgebaut ist, ist es gängig, nach dem Verkauf oder Kauf eine Bewertung zu bekommen oder zu geben, damit zukünftig andere Nutzer sehen können, wie vertrauenswürdig die Person ist, ob das Verschicken der Artikel und das Überweisen des Geldes gut geklappt hat.

Damit sicheres Einkaufen gewährleistet ist, bietet die App Folgendes an: „Als Käufer hast du die Wahl, eine Käuferschutz-Gebühr zu zahlen. Indem du vier Prozent vom Artikelpreis plus 0,70 Euro extra zahlst, schützt du zusätzlich deine Daten, dein Geld und deine Käufe“, heißt es in der Anwendung. Der Nutzer hat dafür einen „Geldbeutel“, bei der das Geld, egal welche Art des Bezahlens man gewählt hat, erst einmal lagert, bis der Artikel angekommen ist. Wenn dieser nicht den Beschreibungen entspricht, beschädigt ist oder gar nicht ankommt, kann der Nutzer es innerhalb von zwei Tagen melden. Hinter Kleiderkreisel steht das litauische Unternehmen Vinted. 2008 wurde die App gegründet, inzwischen arbeiten sie mit 25 Millionen Nutzern und europaweit.