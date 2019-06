Leichte Mode für heiße Sommertage gibt es jetzt bei Trends! (Christa Neckermann)

„Damit sind unsere Kundinnen in allen Jahreszeiten schick und modisch gekleidet – und das zu vertretbaren Preisen.“

Aktuell lohnt sich der Weg in das Haus am Markt, Marktplatz 12, besonders. Zwischen 20 und 50 Prozent ist die aktuelle Sommermode herabgesetzt, damit in wenigen Wochen Platz ist für die Herbstkollektion. „Etwa 1500 Teile sind reduziert – Kleider, Shorts und Blusen. Das Stöbern lohnt sich, denn wir achten auch bei unseren Marken Cecil, Street One, Tom Taylor, S. Oliver oder anderen darauf, dass die Stücke einer Kollektion auch im Stil mit anderen zusammenpassen. Damit haben unsere Kundinnen nicht nur viele Kombinationsmöglichkeiten untereinander, sondern können auch etwas ähnliches bei anderen Marken finden“, erläutert Reuter.

Getreu dem Firmennamen finden Kundinnen zudem passende modische Accessoires.