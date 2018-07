Lilienthal/Bremen

Kleine Balletttänzerinnen auf den Spuren von Biene Maja

FR

Lilienthal/Bremen. Sechs Mädchen aus der Sparte Ballett des Turnvereins Falkenberg in Lilienthal im Alter von vier bis fünf Jahren verwandelten sich vor Kurzem in kleine Bienchen. Sie tanzten zur Musik aus der gleichnamigen Kinderserie aus den siebziger Jahren in zauberhaften Bienenkostümen um selbst gebastelte Blüten.