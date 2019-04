Bauherren, die das Potenzial kleiner Grundstücken optimal nutzen möchten, sparen durch die gekonnte Auswahl der verwendeten Baumaterialien jede Menge Raum. (djd/puren)

Kleine oder schmale Grundstücke stellen allerdings besondere Herausforderungen an den Bauherren, Planer und Architekten – kreative, clevere und platzsparende Lösungen sind gefragt. Bereits bei der Grundrissplanung kann durch „Out of the Box“-Denken, also außerhalb des gängigen Einfamilienhaus-Rasters, einiges gewonnen werden. Wenn das Bauen auf der üblichen Breite schwer möglich ist – warum nicht einfach in die Länge oder Höhe expandieren?

Eine ungewöhnliche Bauform bedingt auch im Innern eine Anpassung an die Gegebenheiten des Grundrisses. Eine Treppe beispielsweise muss nicht unbedingt Raum im Haus kosten. Sie stattdessen außen an der Fassade nach oben zu führen, ist architektonisch interessant, raumsparend und schafft zwei getrennte Wohnbereiche – zum Beispiel ein eigenes Reich für die Kinder, und nach deren Auszug eine gut vermietbare Einliegerwohnung.

Wer den umbaubaren Raum optimal nutzen möchte, sollte auch bei den Baumaterialien auf schlanke Lösungen achten. Wärmedämmungen etwa müssen die gesetzlich vorgeschriebenen energetischen Neubaustandards einhalten. Viele Bauherren wünschen sich sogar eine bessere, förderungsfähige KfW-Effizienzklasse. Setzt man auf Hochleistungsdämmstoffe aus Polyurethan, fällt die Dämmung deutlich schlanker aus als bei anderen synthetischen, mineralischen oder nachwachsenden Dämmstoffen. Entscheidend dafür ist die Wärmeleitzahl oder Wärmeleitfähigkeitsstufe, kurz WLS. Je niedriger diese ist, desto effizienter ist die Dämmung. Dadurch kann die Dämmschicht schlanker aufgebaut werden – und es bleibt mehr umbaubarer Raum für die Bewohner.

