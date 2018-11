Kinder, die sich in einer Verkleidung unwohl fühlen, sollten die Kostümierung auch ablehnen dürfen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (dpa)

Hamburg (dpa/tmn) - Viele kleine Kinder lieben Verkleidungen zu Karneval - aber nicht alle. Eltern sollten solche Karnevalsmuffel eher in ihrer Entscheidung unterstützen als sie zu überreden, heißt es in der Zeitschrift „Kinder“.

Hilfreich sind also eher Sätze wie „Du kannst auch ohne Kostüm gut mitfeiern“ statt „Du willst doch nicht das einzige Kind ohne Verkleidung sein“. Eventuell lässt sich auch eine Kompromisslösung finden: Also zum Beispiel ein eher unauffälliges Kostüm, das ohne Schminke auskommt. Lehnt das Kind auch das ab, sollte man es aber ruhig unverkleidet in Kita oder Kindergarten schicken. Hilfreich ist dann vielleicht, dem Kind eine Antwort mitzugeben, falls es jemand deswegen ärgert: „Sag einfach, dass du dieses Jahr lieber als du selbst mitfeierst.“