Der Verein aus dem NFV-Kreis Osterholz konnte für die Spielserie 2017/2018 insgesamt 13 Jugendteams auf Kreisebene und eine Mannschaft auf Bezirksebene melden.

Das alles ist mit einem großen ehrenamtlichen Engagement verbunden und versteht sich nicht von selbst. 42 Jugendtrainerinnen, Jugendtrainer, Jugendhelfer als Schiedsrichter und Teambegleiter sind für die Kinder und Jugendlichen im SV Lilienthal-Falkenberg verantwortlich.

Bei den zahlreichen Aktionen zum Vereinsjubiläum, bei den vielen Schulturnieren, den von den Falkenbergern besuchten Turnieren oder auch bei den Wochenendfreizeiten in der Jugendherberge Verden und der Sportschule Westerstede gab es jede Menge Unterstützung durch die Eltern und einen speziellen Arbeitsdienst, um die vielschichtige Logistik und Organisation bewerkstelligen zu können.

Gewürdigt wird dieses Mitwirken in der Jugendabteilung mit einer Adventsfeier im Vereinsheim. Auch der Vereinsvorsitzende Michael Simon ist von diesem Zusammenhalt beeindruckt und unterstützt die Jugendaktionen mit der gesamten Vorstandsmannschaft.

So etwas wie Nachwuchssorgen in den sieben Altersklassen sind – bei derzeit 280 Kindern und Jugendlichen sowie bei den 37 aktiven Mädchen, die in den Jugendmannschaften mitspielen und organisatorisch zur Frauenmannschaft zählen – derzeit nicht bekannt.

Für den Fußballnachwuchs stehen im Sportzentrum drei Plätze und im Sportpark an der Mauerseglerstraße ein Platz zur Verfügung. In den Wintermonaten, von November bis März, tummeln sich die Kinder und Jugendlichen in den Sporthallen im Schoofmoor, in der Ostlandstraße und in Trupermoor. Somit kann ein vernünftiges Hallentraining in fünf Sporthallen angeboten werden.

Ein weiterer wichtiger Mosaikstein in der Jugendarbeit ist auch die Qualifizierung der Jugendtrainer. So sind neun Jugendtrainer in Besitz der C-Lizenz. Mit Marco Simmanek und Hassan Jaber haben zwei Trainer auch die B-Lizenz und mit Florian Herbert ein Jugendtrainer sogar die A-Lizenz.

Neben einem abwechslungsreichen Aktionsprogramm wird in fast allen Nachwuchsteams ein zweimaliges Training in der Woche angeboten. Koordiniert werden der Spielbetrieb sowie alle weiteren Jugendaktionen im Jugendbüro. Dass die Jugendarbeit im SV Lilienthal-Falkenberg auf einem sehr guten Weg ist, erkennen auch die zahlreichen Förderer und Sponsoren. So werden alle Jugendmannschaften mit jeweils einem Trikotsatz, Trainingsanzügen, Taschen und Regenjacken ausgestattet. „Das Engagement ist beispielhaft“, freut sich der Vereinsvorsitzende Michael Simon.

Zum Vereinsjubiläum konnte die Jugendabteilung mit der Zack-Versicherung (Turniere), der Volksbank (Familientag nach Bad Segeberg), den Stadtwerken Osterholz (Fußballschule) und der Schlachterei Sundmann (Teamaktionen zum Partnerschaftsturnier mit Stadskanaal) vier tolle Partner finden.

Doch zurück zum Hauptthema der Frühjahrsserie 2018. Hier qualifizierte sich die Falkenberger A-Jugend (U 18) für die Landesliga in der kommenden Saison. Im Bezirkspokal zog man ein Freilos. Die B-Jugend (U 16) holte sich die Kreismeisterschaft sowie den Super-Cup und qualifizierte sich für den Bezirkspokal, in dem am Sonnabend, 11. August, ein Heimspiel gegen Bornreihe stattfindet.

Die C-Jugend (U 14) belegte in der Kreisliga Rang drei. Für die D-Jugend (U 13) sprang nach einer spannenden Play-off-Runde in der 1. Kreisklasse Rang drei heraus. Die beiden U 12-Juniorenteams belegten Plätze im oberen Tabellendrittel. Bei der E-Jugend (U 11) erreichten beide Teams einen vierten Tabellenplatz. Hoch motiviert nahm eine Mannschaft auch am Sparkassen-Cup in Ritterhude und Scharmbeckstotel teil. In der BFV-Hallenrunde konnte sich das A-Team die Hallenpokalmeisterschaft sichern. Die beiden U 10-Juniorenmannschaften belegten vordere Plätze in der Tabelle.

Auch bei der F-Jugend (U 9) wusste das Falkenberger A-Team zu gefallen, holte sich die Vizemeisterschaft und erreichte das Kreispokalfinale. Das U 9-Junioren-B-Team konnte sich die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse holen. Die U 8-Junioren wurden Hallenkreismeister und belegten in der Meisterschaft Rang drei.

Die G-Jugend des SV Lilienthal-Falkenberg wurde in Wörpedorf nach einem Erfolg über den FC Hansa Schwanewede Kreismeister und qualifizierte sich für den Super-Cup, wo es allerdings eine Niederlage gegen den SV Pennigbüttel gab.

Das Gesamtfazit fällt beim Fußballnachwuchs des Falkenberger Vereins rundherum sehr positiv aus. „Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen muss gewürdigt werden“, bilanziert der Vereinsvorsitzende Michael Simon. Er wünscht sich, dass die Eltern und die Vereinsspieler sich weiterhin so stark wie bisher im Jugendbereich engagieren.