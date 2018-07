In der Regel wird der Kubotan als Schlüsselanhänger konzipiert und passt somit perfekt an jedes Schlüsselbund und in jede Hosentasche.

Der Besitz eines Kubotans ist in Deutschland legal, denn er wird laut Deutschem Waffengesetz nicht als Waffe eingestuft. Trotzdem mahnte Jan-Philipp Koll, der zusammen mit seinem Assistenten Fabian Maniezki den Kurs leitete, im Umgang mit dem Metallstift zur Vorsicht: Der Kubotan kann im Einsatz als Schlaginstrument schwere Verletzungen verursachen, unter Umständen einen Knochen durchstoßen oder bei gezielten Treffern sogar tödlich sein. Eine Verteidigungstechnik sollte immer aus der Notwehr kommen und der Verhältnismäßigkeit angepasst sein, so Koll. Deshalb wurde beim TSV Bassen zurückhaltend mit dem Kubotan trainiert: Schläge wurden simuliert, Stiche beziehungsweise das Ausüben von Druck sehr behutsam ausgeführt.

Schnell merkten die fast 20 Teilnehmer, dass so ein kleiner Metallstift ein effektives Verteidigungswerkzeug sein kann. Nachdem sie zuvor was über Nervendruckpunkte am menschlichen Körper gelernt hatten, konnten sie den Kubotan als Druckverstärker an den Nervendruckpunkten einsetzen und somit Schmerzen ausüben, die den Angreifer zur Aufgabe oder zum Loslassen zwingen.

Wer selbst einmal einen Kurs in Selbstverteidigung beim TSV Bassen besuchen möchte, der kann sich im Internet unter tsvbassen.de informieren. Dort sind die nächsten Kurse für das zweite Halbjahr ausgeschrieben.