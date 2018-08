August, gegen 11 Uhr am Vereinsheim des Spielmannszugs in Bookhorn erwartet. Das offizielle Programm beginnt am Abend mit einer Feier im Vereinsheim. Am Sonntag steht der gemeinsame Besuch des Schützenfests in Urneburg auf dem Programm. Am Montagvormittag findet eine offizielle Begrüßung bei einem Empfang im Rathaus statt, am Dienstag ist noch ein Ausflug zum Bergwerk und Museum in Kleinenbremen mit anschließendem Picknick geplant.

Der Austausch der beiden Musikgruppen begann bereits 1979, als eine kleine Abordnung aus Ganderkesee erstmals nach Château-du-Loir gefahren ist. Seit dieser Zeit besuchen sich Musiker und Freunde der Musikgruppen regelmäßig, meistens im Rahmen der organisierten jährlichen Austausche, manchmal aber auch zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder runden Geburtstagen. „In den vielen Jahren sind tiefe Freundschaften auf beiden Seiten entstanden. Das Schöne an den Austauschen ist, dass auch immer wieder neue Interessierte mitfahren und so auch neue Freundschaften entstehen“, erklärt Uwe Meyer vom Spielmannszug.

Waren vor zwei Jahren noch über 40 Teilnehmer nach Ganderkesee gekommen, fällt die Reisegruppe mit 26 Mitgliedern diesmal etwas kleiner aus. „Das ist insbesondere deshalb sehr schade, weil viele Musiker fehlen und die französische Gruppe wahrscheinlich nicht spielfähig sein wird“, bedauert Meyer. Dennoch sei die Vorfreude auf den Besuch der Freunde riesengroß.