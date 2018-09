Mit dabei sind beispielsweise der IT-Spezialist

Alsehk sowie das Fitnessstudio Injoy. Handwerksbetriebe, Praxen, Institutionen und Vereine sind ebenfalls vertreten.

Am heutigen Sonntag lässt sich der Ausflug ins Roland-Center mit einem Shoppingbummel verbinden, denn von 13 bis 18 Uhr öffnen die rund 100 Geschäfte und Gastronomen. Rabattcoupons sorgen für beste Laune: So freuen sich Schnäppchenjäger zum Start der Herbstkollektionen über einen 20-prozentigen Nachlass bei Esprit und Triumph. 20 Prozent auf Trauringe gibt es beim

Juwelier Filigran und ebenfalls

20 Prozent Rabatt werden im

Only-Store auf Jeans gewährt. Der Apollo-Coupon bietet 25 Prozent auf Brillengläser und Gerry

Weber spendiert einen Zehn-Euro-Gutschein ab einem Einkauf in Höhe von 79,99 Euro. Viele weitere Rabatte und Aktionen erwarten die Besucher vor Ort.

Zeitgleich zu den Messetagen mit verkaufsoffenem Sonntag feiert das Roland-Center die Eröffnung eines 20 Meter langen Klettergartens im Dschungellook. Neben einer Gut-Wetter-Garantie punktet der Kletterspaß mit insgesamt zehn Stationen auf zwei Ebenen mit bis zu zehn

Meter Höhe. Netze, Balance-Elemente und Sprungmöglichkeiten gehören mit zum Angebot, das für zwei Euro pro Person und Kletterrunde genutzt werden kann.

Bis zum 13. Oktober dürfen

Kinder ab sechs Jahren während der Öffnungszeiten des Roland-

Centers kraxeln. Sie müssen eine Mindestgriffhöhe von 1,50 Metern haben, das heißt mit ausgestreckten Armen einen Gegenstand in 1,50 Metern Höhe erreichen. Helfer weisen die Kleinen ein, sichern sie und sorgen dafür, dass alle heil und gut gelaunt ankommen.