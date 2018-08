Der in Massivbauweise errichtete Klinkerbau an der Kirchweyher Straße ist im Betrieb vollständig CO2-frei. Rechts: Der großzügige Wohnbereich mit offener Küche ist Treffpunkt für gesellige Stunden. (Ralf Borchers / FR)

Am morgigen Sonntag kann das ­Objekt in der Zeit von 11 bis ­

15 Uhr besichtigt werden.

Errichtet wurde das Haus in Massivbauweise mit einem extravaganten hellen Klinker und weißen Putzstreifen als Akzenten. Neben der modernen Optik besticht der Neubau vor allem durch seine zukunftsweisende Bauweise und Gebäudetechnik. „Als Energieträger wird ausschließlich Strom genutzt, und das besonders effizient“, sagt Projektentwickler und Visionär Borchers, dem das nachhaltige Bauen und der Schutz der Umwelt am Herzen liegen. Man könne den Planeten schonend nutzen, ihn aber nicht verbrauchen, erläutert der Experte, dessen ­Vision von einem CO2-frei betriebenen Wohnhaus nun Realität geworden ist.

Mit Unterstützung von regionalen Handwerkern wurden auf einem rund 1300 Quadratmeter großen Grundstück in der Kirchweyher Straße 77 zehn Wohnungen in einem sogenannten KfW-Effizienzhaus 55 realisiert. „Die Betriebe haben ihre Arbeit sehr gut gemacht. Dafür danke ich ihnen ausdrücklich“, sagt der ­Diplom-Ingenieur und Statiker. Ganz bewusst hat der Bauherr bei der Realisierung dieses Referenzprojekts, dem viele weitere Gebäude folgen sollen, auf eine Gewinnmaximierung verzichtet. Ergebnis des besonders anspruchsvollen energetischen Konzepts: Die Heizkosten betragen laut ­Borchers nur rund ­

45 Prozent eines Standardneubaus. Eine elektrisch betriebene sowie ­wartungsarme Hochleistungs-Sole-Wasser-Wärmepumpe „zapft“ die Erdwärme an, die über eine Fußbodenheizung an die Wohnräume abgegeben wird. Warmes Wasser wird dezentral in jeder Wohnung mit elektronischen Durchlauferhitzern erzeugt. Eine regelmäßige Legionellenprüfung ist überflüssig, sagt der Bauherr, da das Bedarfswarmwasser konsequent auf mehr als 60 Grad erhitzt wird.

Weiteres Detail des Energiekonzepts: Den benötigten Strom liefert die Sonne. Er wird regenerativ über eine Photovoltaikanlage gewonnen und in einer großen Batterie für die Nutzung in den Abendstunden zwischengespeichert. Er wird nicht ins öffentliche Netz eingespeist, sondern vollständig im Haus verbraucht. Der darüber hinaus benötigte Strom wird über die Firma Naturstrom ebenfalls als ­regenerativ erzeugte Energie geliefert. Auch eine zukunftsweisende Mobilität wurde bei der Planung bedacht: Die Garagen verfügen über eine elektrische Versorgung und sind teilweise dank Ladestationen beispielsweise für Elektrofahrzeuge vorbereitet.

Eine weitere Besonderheit sei der erhöhte Schallschutz im Gebäude, erläutert Borchers: Alle Trennwände zwischen den Wohnungen und zum Treppenhaus sind mehrschalig aufgebaut und mit Schallschutztrennmatten ausgerüstet, sodass Luftschallübertragungen beinahe ausgeschlossen werden können. Die Geschossdecken sind dicker bemessen als üblich und ebenfalls schalltechnisch entkoppelt.

Außenschallschutz spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Die Fenster verfügen über eine Dreifachverglasung und elektrische Rollläden. Zur Kirchweyher Straße hin sorgt eine zusätzliche Schallschutzverglasung für ruhiges Wohnen in verkehrsgünstiger Lage. Über einen Aufzug sind übrigens nicht nur alle Wohnungen barrierefrei erschlossen, auch der Dachboden mit zusätzlichen Abstellräumen ist ohne Probleme über einen Fahrstuhl zu erreichen. Im Spitzboden befinden sich übrigens Reserveflächen, die die Hausgemeinschaft nutzen kann.

Gut gerüstet für die Zukunft – im Zuge des Klimawandels wird vermehrt Starkregen erwartet – sind Bewohner und Immobilie auch aufgrund eines weiteren Clous: Eine Dachbegrünung auf den Nebenanlagen wie Fahrradabstellraum, Carports und Garagen bindet das Regenwasser, das so zeitverzögert abfließen kann. Positiver Effekt: „Durch das Grün wird mehr Feinstaub gebunden“, erläutert der Experte, der plant, bei künftigen Projekten auch die Hausdächer mit Begrünung zu versehen.

Weitere Informationen zu dem Bauvorhaben, dessen Philo­sophie und anderen geplanten Projekten erhalten Interessierte im Internet auf www.proklima-­

bau.de und www.energie-­regenerativ­.com.