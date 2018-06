Von 11 bis 14 Uhr kann im Kahnschifferhaus, Unterm Berg 31, in netter Runde geklönt werden. Gleichzeitig besteht für interessierte Gäste auch die Möglichkeit, in den alten, umfangreichen Unterlagen des Archivs zu stöbern. Eingeladen sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Nachbarn, Gäste und Freunde des Vereins. Eine Anmeldung nicht erforderlich. Daran anschließend macht ab etwa 15 Uhr der Verein Heimatfreunde Neuenkirchen, per Fahrrad vom Bunker Valentin kommend, auf seiner „Tour der Geschichte(n)“ (siehe auch nebenstehenden Bericht) im Kahnschifferhaus Halt. Vorgesehen ist ein gemeinsames Kaffeetrinken, auch mit den Klönschnackern.