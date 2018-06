bis zum 8. Juli nahe des Luftkurortes Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) geben. Und die Gottesdienste, sie ziehen prominente Geistliche an. Schon lange stand fest, dass Franz-Josef Bode, Bischof des Bistums Osnabrück und stellvertretender Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz in Deutschland, beim überregionalen ökumenischen Gottesdienst am 8. Juli um 11 Uhr die Predigt halten wird. Doch damit nicht genug: Am Sonnabend, 7. Juli, gibt sich Generalabt Thomas Handgrätinger ab 17 Uhr die Ehre in der katholischen Kirche in Bruchhausen. Der Gast aus Rom ist der oberste Repräsentant des gesamten Ordens der Prämonstratenser. Er wird eine heilige Messe leiten oder sogar ein Pontifikalamt. Wenn denn sein Abtstab ins Handgepäck passt.