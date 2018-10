Kloster Hude 004.jpg

Die Grafenfamilie ließ an dieser Stelle eine Kapelle errichten. Zisterziensermönche aus Marienthal bei Helmstedt übernahmen den Dienst in der Kapelle. Sie verlegten diese aber 1232 ins waldreiche Hude und bauten dort ein Kloster. Während der Kreuzzüge gegen die Stedinger fiel der hölzerne Klosterbau Brandschatzung zum Opfer. Die obdachlosen Klosterbrüder bangten um ihr Leben und die Zukunft ihrer Gemeinschaft. Das änderte sich schlagartig mit der Niederschlagung der Stedinger. Der Bremer Erzbischof schenkte ihnen reiche Ländereien. Mit dem Fleiß ihrer Ordensregeln schufen die Mönche einen wirtschaftlichen Aufschwung. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts entwickelten sie die Technik des Ziegelbrennens. Bei jüngeren Ausgrabungen im Klostergelände entdeckte man mindestens drei Brennöfen aus dem 14. und 16. Jahrhundert. Auch frühere Brennmeiler sind zu vermuten. So konnte der eindrucksvolle Bau im Stil der Frühgotik aus Ziegelsteinen errichtet werden. In seiner imposanten Größe ist der Bau selbst noch als Ruine für diese Landschaft ungewöhnlich.

Das Kloster entwickelte sich schnell zum geistigen, wirtschaftlichen und politischen Zentrum im südöstlichen Teil der Grafschaft. Zu Gottes und der eigenen Ehre wollte man mit der prachtvollen Kirche den Wohlstand dokumentieren. Brannte man die Ziegel zunächst nur für die Kirche und die Klosterbauten, so fanden sich bald zahlende Kunden für die Huder Backsteine. Durch schwunghaften Handel mehrte sich der Wohlstand. Der Abt war sogar imstande, der Stadt Bremen Geld zu leihen. Von 1250 bis 1450 war der repräsentative Kirchenbau Grablege der Oldenburger Grafen. Dadurch stieg das Ansehen und schaffte manche Vorteile. Auf eine Höhe 1,60 Meter reduzierte man die Eingangstüren. Die Fama will wissen, dass damit die stolzen Oldenburger Grafen daran gehindert wurden, hoch zu Ross in die Kirche zu reiten.

Geistige Gesinnung verkümmert

Wie auch in anderen Klöstern – etwa in Corvey – ließen Reichtum und Luxus die geistliche Gesinnung verkümmern. 1482 fielen Bischof Heinrich III von Münster die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst zu. Somit wurde er Dienstherr auch über das Kloster zu Hude. Nach einer Visitation betrieb er „wegen Verbiesterung des Klosterlebens“ dessen Auflösung. Ab 1530 wird über den Abbruch der Kirche berichtet. Das Abbruchmaterial war für jedermann als Baumaterial verfügbar. Man fand Spuren der Kirchensteine im Unterbau einiger Straßen. Mehr als ein Jahrhundert später fiel Oldenburg an Dänemark. Der damals dänische Landdrost von Delmenhorst, Kurt Veit von Witzleben, erwarb 1687 das Klostergrundstück mit seinen Restbauten. Die Familie ist noch heute Eigentümer der Klosteranlage und wohnt im ehemaligen Haus des Abtes. Sie betreut die immer noch imposante, von altem Baumbestand umstandene Klosterruine.

Schreibpulte mit Gänsefedern (Foto links) und die St.-Elisabeth-Kirche von außen (Foto rechts).

Aus der Torkapelle war nach der Reformation eine evangelische Kirche geworden. Ein gut sortiertes Museum bewahrt manche Schätze und Information aus der Vergangenheit. Neben einem Modell der gesamten Klosteranlage findet man Nachbildungen der kunstvoll gebrannten Maskenköpfe aus Ton. Deren Originale sind teils noch an den Konsolen der Ruine zu sehen. Zwei Schreibpulte weisen darauf hin, dass man in den klösterlichen Skriptorium Psalmen und fromme Texte schrieb. Gelegentlich natürlich auch Verträge, mit denen man Ansprüche sichern und oft auch erweitern konnte. Im Huder Bach rauscht der Mühlenstau, Tauben gurren, im Geäst, Natur umrahmt die Geschichte der Ruine auf versöhnliche Weise. Eine gastfreundliche Klosterschänke lädt zum Verweilen ein. Sachkundige Führungen sind nach Anmeldung bei den „Freunden des Klosters Hude“ unter der Telefonnummer 01 52 - 36 24 62 53 möglich oder per E-Mail an „fuehrungen@klosterruinehude.de“.

