Klosterjubiläum. Im Festzelt hatten sich dazu über 300 Gottesdienstbesucher eingefunden. In der Predigt sprachen Domkapitular Ulrich Beckwermert vom Bistum Osnabrück und Regionalbischöfin Birgit Klostermeier vom Sprengel Osnabrück über die Bedeutung solcher „heiliger Orte“ wie dem Heiligenberg.

„Orte haben in unserem Leben immer eine besondere Bedeutung,“ sagte die Regionalbischöfin. „Welche Orte sind das in Ihrem Leben?“ Auch der Glaube brauche besondere Orte, wie damals den Heiligenberg für die Stiftsherren, so die Regionalbischöfin weiter.

Domkapitular Ulrich Beckwermert betonte angesichts der Tatsache, dass vom ehemaligen Kloster fast nichts mehr übrig ist, dass die Kirche sich auf das Bleibende konzentrieren solle. „Es gibt eine Zeit des Aufbaus in der Kirche, aber auch des Abrisses,“ so der Geistliche. Das Wissen aber um das Bleibende lasse hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.

Der Generalabt des Prämonstratenserordens aus Rom, Thomas Handgrätinger, berichtete über die Anfänge des Klosters. Und er versuchte, die besondere Spiritualität der Prämonstratenser ins Heute zu übersetzen: „Im Gewöhnlichen außergewöhnlich sein“, das habe die Stiftsherren damals angetrieben und das könne auch für die Menschen von heute Ansporn sein, Gott näher zu kommen.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von einer Schola aus Twistringen unter der Leitung von Regionalkantor Johannes Schäfer und von Posaunenchören aus der Region unter der Leitung von Jörg Schäfer. „Ich habe viele positive Rückmeldungen zu diesem ganz besonderen Gottesdienst gehört“, fasste Pastor Florian von Issendorff, der am Gottesdienst mitgewirkt hatte, die Reaktionen der Besucher zusammen. „Persönlich bin ich besonders über das tolle ökumenische Miteinander in unserer Region dankbar.“