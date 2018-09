Wie in jedem Jahr werden gegen Ende der Saison bei allen Golfklubs am selben Wochenende die Klubmeisterschaften des Jahres ausgetragen. Beim GC Verden gingen die Meisterschaften über drei Tage und es wurden alle drei Course-Kombinationen über jeweils 18 Löcher gespielt, und zwar in der Reihenfolge A B, B C und am dritten Tag A C. Gespielt wurde dabei ein vorgabenwirksames Einzel Zählspiel.

Bei den Damen setzte sich gleich am ersten Tag die 13-jährige Emma Alessia Delwes mit einer 83er Runde und damit mit zwölf Schlägen Vorsprung an die Spitze vor der Zweiten Anke Imholze und mit weiteren fünf Schlägen dahinter Lisa Salewski. Auch am zweiten Tag konnte Emma Delwes durch eine 85er-Runde den ersten Platz behaupten. Lisa Salewski schob sich durch eine 89er-Runde auf den zweiten Platz und verdrängte Anke Imholze auf Platz drei. Auch am dritten Tag spielte Emma Delwes eine hervorragende 83er Runde und lag damit uneinholbar mit 35 Schlägen besser als die Zweite Lisa Salewski und weitere 17 Schläge dahinter Anke Imholze. Somit stand die Klubmeisterin bei den Damen fest: Emma Alessia Delwes.

Bei den Herren verlief die Entscheidung mit etwas mehr Spannung. Nach dem ersten Tag setzte sich Dominik Langfermann mit einer hervorragenden 78er Runde an die Spitze, vor Alexander Delwes (80) und den beiden schlaggleichen Felix Oetting und Lars Wichmann mit jeweils 81 Schlägen und mit einem weiteren Schlag dahinter Jan-Hendrik Imholze (82). Das Feld lag also innerhalb von vier Schlägen beieinander. Am zweiten Tag spielte Lars Wichmann eine tolle 76er Runde und setzte sich damit an die Spitze des Feldes. Dominik Langfermann und Felix Oetting spielten beide eine 81er Runde und belegten Platz Zwei und Drei mit zwei bzw. fünf Schlägen mehr. Es versprach also bei der dritten Runde noch einmal spannend zu werden und das wurde es dann auch, denn vor dem letzten Loch lagen Lars Wichmann und Felix Oetting nur um einen Schlag auseinander, schließlich zeigte Lars Wichmann die besseren Nerven und gewann die Meisterschaft mit zwei Schlägen vor Felix Oetting. Dominik Langfermann lag am Ende mit fünf Schlägen hinter dem Sieger auf Platz Drei. Klubmeister bei den Herren wie vor zwei Jahren Lars Wichmann.

Ergebnisse der Damen: 1. Emma Alessia Delwes (5,3) 83 + 85 + 83 = 251 Schläge, 2. Lisa Salewski (17,1) 100 + 89 + 97 = 286, 3. Anke Imholze (18,2) 95 + 105 + 103 = 303. Ergebnisse Herren: 1. Lars Wichmann (3,5) 81 + 76 + 83 = 240 Schläge, 2. Felix Oetting (4,6) 81 + 81 + 80 = 242, 3. Dominik Langfermann (3,3) 78 + 81 + 86 = 245.