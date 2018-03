Seinen Zwischenstopp am Flughafen von Detroit im Jahr 1989 hat Frank Plasberg in bleibender Erinnerung behalten. Er wurde in Handschellen abgeführt. (WDR / Ben Knabe)

Widerstand gegen die Staatsgewalt - eine halbe Nacht im Gefängnis! Nein, es ist nicht die Rede von einem alkoholisierten Promi-Söhnchen oder einem Ex-Kinderstar in Hollywood, sondern tatsächlich von dem hochseriösen Polit-Talker Frank Plasberg. Der „Hart aber fair“-Gastgeber nutzte seinen Auftritt in der neuen WDR-Show „Geheimniskrämer“, um einen Vorfall zu beichten, der ihn hinter Gitter brachte - zumindest für ein paar Stunden.

Zugetragen hat sich das Ganze laut den Schilderungen des 60-Jährigen 1989 bei einem Zwischenstopp am Flughafen von Detroit. Er habe gerade in einem Burgerladen im Abflugbereich etwas zu essen kaufen wollen, als ihn eine Sicherheitsbeamtin zu einer Gepäckkontrolle aufforderte. „Ich habe damals einen schlimmen Fehler gemacht und der Beamtin gesagt, sie könne die Tasche selbst auspacken - ich sei gleich wieder da“, erinnerte sich der Moderator in der Sendung von Gastgeber Martin Klempnow.

In der Premierenausgabe von "Geheimniskrämer" begrüßte Gastgeber Martin Klempnow (rechts) Harold Faltermeyer (links), Ruth Moschner (zweite von links), Frank Plasberg und Marijke Amado. (WDR / Ben Knabe)

Plasberg: „Ich stehe also vor dem Imbiss in der Schlange, und kurz danach lag ich in Handschellen auf dem Boden.“ Auf der Polizeistation habe er erklärt, Journalist zu sein, und sei wieder freigelassen worden. Doch aus Angst vor einem Gerichtsverfahren habe er sich 15 Jahre lang nicht mehr in die USA getraut.

Plasbergs Geständnis vor laufenden Kameras kam indes nicht aus heiterem Himmel. In der neuen Sendung „Geheimniskrämer“ erzählen jede Folge vier Prominenten eine bislang nicht öffentlich gebeichtete Anekdote aus ihrem Leben. In der Premierenausgabe am späten Sonntagabend gaben sich im WDR-Dritten neben Frank Plasberg Moderatorin Ruth Moschner, Musikproduzent Harold Faltermeyer und die niederländische Showmasterin Marijke Amado die Ehre. Gastgeber der Runde ist der 44 Jahre alte Schauspieler, Komiker und Moderator Martin Klempnow.

Martin Klempnow war als Schauspieler und Comedian bereits in mehreren Formaten zu sehen. Mit "Geheimniskrämer" spendiert ihm der WDR nun seine eigene Show. (WDR / Ben Knabe)

Kommende Woche (Sonntag, 25. Februar, 22.15 Uhr) empfängt Klempnow Stern-TV"-Moderator Steffen Hallaschka, "Frau tv"-Moderatorin Sabine Heinrich, Model Sara Nuru und Schauspieler Ludwig Trepte. Einer der vier Kandidaten wird verraten, warum er oder sie sich mithilfe von YouTube-Videos das Serviettenfalten beibringen musste.