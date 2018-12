2018-11-28 Typisierungsaktion bei der DHL.jpg

Auch die DHL in Heilshorn unterstützt das Engagement des Landrates und hat zu einer Typisierungsaktion unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeladen. Bei der Deutsche Post DHL Group in Heilshorn haben sich insgesamt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeldet, die sich typisieren lassen wollen. Landrat Bernd Lütjen bedankte sich bei diesen Personen persönlich: „Sie tun damit etwas unglaublich Wertvolles, vielen Dank dafür.“ Den Dank richtete er auch an den Leiter des Depots, Jochen Koenemann (rechts), der noch eine Geldspende überreichte.