In einem Raum im Keller des Jugendfreizeitheims Burglesum werkeln vier Kinder unter der Leitung einiger Jugendlicher. Die Meute „Fafnir“ hat sich zu ihrem Heimabend versammelt.

Die Meute, das sind die acht- bis zwölfjährigen Pfadfinder vom Stamm „Walhall“ in Burglesum. „Unser Stamm umfasst drei Gruppen“, erklärt Sebastian Vetter. Der 18-jährige Abiturient ist der Stammesleiter, Pfadfinder ist er seit elf Jahren. 22 Aktive zählt der Stamm in Burglesum. Neben der Meute gibt es die Sippe „Fenris“ für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, im Roverclan „Baldur“ haben sich die erwachsenen Pfadfinder zusammengetan. Eine neue Gruppe für Kinder von sechs bis acht Jahren ist im Aufbau.

„Tyr“ soll sie heißen, benannt nach einem nordischen Kriegsgott. In der nordischen Mythologie hat auch der Stammesname seinen Ursprung. „Die Walhalla war das Haus der nordischen Götter“, erläutert Imke Deutsch. Die 29-Jährige ist die stellvertretende Stammesleiterin. Pfadfinderin ist sie seit rund 18 Jahren. „Als ich elf war, nahm ich an meiner ersten Pfingstfahrt teil.“

Der Pfingstlager gehört zu den Höhepunkten im Pfadfinder-Jahr. „Vier Tage treffen sich Stämme aus dem Pfadfinder-Bund Boreas, dem wir angehören, an einem festgelegten Ort. Da kommen schnell bis zu 300 Teilnehmer zusammen“, berichtet Vetter. Geländespiele und gemeinsames Singen stehen auf dem Programm. „Pfadfinder sind wie eine große Familie“, sagt Deutsch. Gemeinschaftsinn und Naturverbundenheit zeichneten eine Pfadfinder aus. „Man lernt, mit-, statt gegeneinander zu arbeiten, dem anderen mit Toleranz und Respekt zu begegnen“, ergänzt Vetter.

Stine Schikora leitet seit zwei Jahren die Meute-Gruppe. Die 17-Jährige ist seit acht Jahren bei den Pfadfindern. „Ich bin gerne in der Natur“, erklärt sie. Ihre Schwester Nele ist zeitgleich mit ihr in den Stamm eingetreten. „Man kommt viel raus und kann gemeinsam mit anderen etwas unternehmen.“ Seit Februar betreut die 15-Jährige in der neuen „Tyr“-Gruppe die jüngsten Nachwuchs-Pfadfinder.

Im Stamm Walhall werden Kinder ab sechs Jahren an das Pfadfinder-Leben und seine Tugenden herangeführt. „Es gibt Stämme, die früher anfangen. Wir halten es aber für sinnvoll, wenn Kinder von der Schule her schon einige Verhaltensregeln kennen. Das macht es leichter, mit ihnen auf Fahrt oder auf Entdeckertour im Wald zu gehen“, begründet Deutsch die Altersgrenze. In der näheren Umgebung wie Knoops Park erkunden die Jüngsten die Natur, oder in Ohlenstedt, wo der Stamm ein Waldgrundstück sein Eigen nennt. „Bei den Jüngsten geht es vor allem darum, das Gruppengefühl zu stärken“, erklärt Deutsch. Dazu tragen auch die Heimatabende bei. Hier wird viel gebastelt, auch schon mal ein guter Knoten gebunden.

Bereits die Kleinsten lernen den Pfadfindergruß. Drei Finger der rechten Hand nach oben gestreckt stehen für die Blätter der Pfadfinder-Lilie. „Sie symbolisieren Ehre, Gemeinschaft und Treue“, erklärt Vetter. In der Sippe lernen die Jugendlichen Zelte auf- und abzubauen, Feuer zu machen, den Umgang mit Messer und Beil. Auch an organisatorische Aufgaben werden die Älteren herangeführt: Fahrten planen und leiten, Geländespiele vorbereiten. Wer all das kann und noch dazu die Pfadfinder-Gesetze beherrscht, darf sich das blaurote Pfadfinder-Halstuch umbinden. Gefragt sind laut Vetter aber nicht allein handwerkliche Fähigkeiten, sondern auch Verantwortungsbewusstsein und eigenständiges Handeln. „Ein guter Pfadfinder übernimmt freiwillig Aufgaben und tut Gutes für die Gemeinschaft.“

Diesen Gemeinschaftssinn pflegt der Stamm auch mit seinen Fahrten. Im Winter geht es für ein Wochenende auf die Reise, jüngst war Hasenheide bei Verden das Ziel. Ein bis drei Wochen sind die Pfadfinder im Sommer auf Tour. „Die Meutlinge bleiben eher in der Region, die Sippe und der Roverclan fahren auch ins Ausland“, erzählt der Stammesleiter. 2017 wanderten die Sipplinge 150 Kilometer in Südtirol, 2015 waren die Rover drei Wochen auf Island unterwegs. Immer im Gepäck: Gitarren und Lieder. Der Stamm hat sogar einen eigenen Komponisten: Kai Deutsch, Bruder von Imke Deutsch, hat schon Pfadfinder-Hits wie „Jasmin“ zu Papier gebracht. „Die Lieder werden bei Pfadfinder-Treffen in ganz Deutschland gesungen“, erzählt seine Schwester. Beim Großlager des Deutschen Pfadfinder-Verbandes vor vier Jahren in Bayern erklang aus der Feder ihres Bruders das Titellied: „Unabhängig, frei und gleich“. Das Motto haben sich auch die Pfadfinder aus Burglesum auf die Fahne geschrieben. Deutsch: „Im Unterschied zu anderen Stämmen sind wir konfessionslos und politisch neutral.“