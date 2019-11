Mitarbeiter des Malereibetriebs arbeiten aktuell am Bolero an der Schlachte. (Christoph Englisch)

Dessen Geschäftsführer ging in Rente und suchte nach einem Nachfolger. Andree Pierach übernahm diese Aufgabe und machte sich, zunächst noch unter dem Doppelnamen Schmiedel-Pierach selbstständig. Das Lager der Firma befand sich zu dieser Zeit noch in Woltmershausen und die anfallenden Büroarbeiten erledigte Pierach in den Anfangstagen von seinem Elternhaus aus. Nachdem sein Betrieb vier Jahre bestand, übernahm Pierach zudem die Firma Köhne mitsamt ihrer Mitarbeiter. Im Jahr 2011 erfolgte der Umzug nach Habenhausen, wo das Handwerksunternehmen in einer Eigentümergemeinschaft mit Elektro Oelckers sein heutiges Firmengebäude in der Ziegelbrennerstraße 10 erwarb.

Der Malereibetrieb besteht mittlerweile aus 16 Mitarbeitern und drei Lehrlingen, die in Bremen und Umgebung Aufträge ausführen. Zum Leistungsspektrum gehören die Raum- und Fassadengestaltung, der Gerüstbau und die Verlegung von Bodenbelägen. Um hierfür qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, arbeitet Pierach mit zahlreichen renommierten Herstellern, unter anderem mit Caparol, Project Floors, rasch und nmc, zusammen. Den Kunden stehen damit vielseitige Möglichkeiten und langjährig erworbenes Know-how zur Verfügung: Vom Anstrich über Spachteltechniken und Stuckarbeiten bis hin zum Verlegen von Teppich, Parkett, Laminat und anderen Bodenbelägen, erfüllt das Team alle Wünsche für die individuelle Gestaltung von Räumen und Fassaden.

Firmenchef Andree Pierach (links) und sein Sohn Maximilian, der darauf hinarbeitet, den väterlichen Betrieb eines Tages weiterzuführen. (Christoph Englisch)

„Letztlich geht es darum, dass der Kunde zufrieden ist. Wir geben lediglich den Leitfaden vor, was machbar ist“, sagt der Firmenchef. Die Beratung erfolgt daher meist direkt vor Ort oder die Kunden erhalten für die Auswahl Tapeten- oder Bodenbelagsmuster, um in ihren Räumen zu begutachten,

ob diese ihren Vorstellungen entsprechen.

Damit die Renovierungsarbeiten für die Bewohner möglichst stressfrei verlaufen, übernimmt die Firma Pierach als Drehkreuzunternehmen von der Terminabsprache bis zur Abnahme auf Wunsch auch die Koordination von Arbeiten, die nicht in ihr Leistungsspektrum gehören. Hierbei vertraut der Inhaber auf sein Netzwerk von Betrieben, mit denen eine langjährige Zusammenarbeit besteht und bei denen er sicher ist, dass sie die Kundschaft am Ende der Arbeiten zufriedenstellen. Hierzu zählt auch, dass die Kunden sich Pierach gut betreut fühlen, indem im Büro mit Kay Pierach jederzeit ein Ansprechpartner zur Verfügung steht.

Neben Gerüstbau und Fassadengestaltung übernimmt die Firma aus Habenhausen auch die Renovierung von Räumen und die Verlegung von Bodenbelägen. (Malereibetrieb Pierach)

Durch dieses Konzept hat sich das Unternehmen in den 15 Jahren seines Bestehens eine große Stammkundschaft erarbeitet und Firmenchef Pierach hat auch im Hinblick auf die Zukunft des Betriebs die Weichen gestellt: Sein Sohn Maximilian Pierach soll nach seiner Lehre, der Meisterprüfung und der Einarbeitung durch den Vater die Firma im Jahr 2029 übernehmen und erfolgreich weiterführen.

Der Malereibetrieb Pierach ist in der

Ziegelbrennerstraße 10 ansässig. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 878 59 65 sowie im Internet unter www.pierach.com.