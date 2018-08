Haushaltstipp

Kochendes Wasser löst Verstopfung des Abflusses

Hin und wieder verstopft an der Spüle oder am Waschbecken der Abfluss. Doch das Problem lässt sich schnell lösen. Am besten dann, wenn man Nudeln oder Kartoffeln gekocht hat.